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https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579327852.html
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 5629, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T23:05
2020-10-11T23:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число умерших достигло 5629, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 35 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/prognoz-1579279324.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

23:05 11.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 5629, следует из данных оперативного штаба.

"В Москве за сутки скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 35 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчины в защитных масках на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосква
 
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