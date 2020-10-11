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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579279957.html
В США выявили более 54,6 тысячи новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,6 тысячи, скончались более 600 пациентов с COVID-19, сообщает... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:41
2020-10-11T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за минувшие сутки выросло более чем на 54,6 тысячи, скончались более 600 пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 54 639 новых случаев заболевания коронавирусом и 618 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 57 420 и 990 соответственно.Согласно последним данным университета, в США коронавирусом заразились в общей сложности 7 719 254 человек, скончались 214 379 пациентов с COVID-19. Выздоровели более трех миллионов заболевших.Во всем мире, по данным университета, зарегистрировали почти 37 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25,9 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 54,6 тысячи новых случаев COVID-19

14:41 11.10.2020
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© AP Photo / Bebeto Matthews
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 54,6 тысячи, скончались более 600 пациентов с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 54 639 новых случаев заболевания коронавирусом и 618 летальных исходов. Днем ранее эти показатели составляли 57 420 и 990 соответственно.
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Согласно последним данным университета, в США коронавирусом заразились в общей сложности 7 719 254 человек, скончались 214 379 пациентов с COVID-19. Выздоровели более трех миллионов заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зарегистрировали почти 37 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25,9 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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