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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579270505.html
Глава МВД Молдавии заявил, что повторно заразился коронавирусом
Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил в воскресенье, что снова заболел коронавирусом и находится в реанимации, где проходит лечение. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:28
2020-10-11T13:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
павел войку
молдавия
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-voyku/" target="_blank" data-auto="true">Павел Войку</a> сообщил в воскресенье, что снова заболел коронавирусом и находится в реанимации, где проходит лечение.Первый раз Войку сообщил, что у него был диагностирован коронавирус, в мае."В сентябре у меня возникли проблемы со здоровьем, спровоцировавшие сильное ослабление иммунитета, по этой причине я стал уязвим перед инфекцией COVID-19. На прошлой неделе после проведения теста я получил подтверждение заражения коронавирусом. На данный момент я нахожусь в больнице в отделении реанимации и прохожу лечение", - написал Войку на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=668908000685415&amp;id=335500534026165" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Министр отметил, что состояние его здоровья улучшилось, он надеется в скором времени вернуться к работе.Ранее власти Молдавии сообщили о 61 762 зарегистрированных случаях коронавируса, 1458 из которых стали летальными.В Молдавии с 1 октября ситуация по коронавирусу регулируется в каждой административно-территориальной единице отдельно. При этом продолжают действовать общие правила - жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще дезинфицировать руки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, павел войку, молдавия, в мире

Глава МВД Молдавии заявил, что повторно заразился коронавирусом

13:28 11.10.2020
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Молдавии Павел Войку
Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил в воскресенье, что снова заболел коронавирусом и находится в реанимации, где проходит лечение.
Первый раз Войку сообщил, что у него был диагностирован коронавирус, в мае.
"В сентябре у меня возникли проблемы со здоровьем, спровоцировавшие сильное ослабление иммунитета, по этой причине я стал уязвим перед инфекцией COVID-19. На прошлой неделе после проведения теста я получил подтверждение заражения коронавирусом. На данный момент я нахожусь в больнице в отделении реанимации и прохожу лечение", - написал Войку на своей странице в Facebook.
Министр отметил, что состояние его здоровья улучшилось, он надеется в скором времени вернуться к работе.
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Ранее власти Молдавии сообщили о 61 762 зарегистрированных случаях коронавируса, 1458 из которых стали летальными.
В Молдавии с 1 октября ситуация по коронавирусу регулируется в каждой административно-территориальной единице отдельно. При этом продолжают действовать общие правила - жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще дезинфицировать руки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Павел ВойкуМолдавияВ мире
 
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