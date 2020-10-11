https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579270505.html

Глава МВД Молдавии заявил, что повторно заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил в воскресенье, что снова заболел коронавирусом и находится в реанимации, где проходит лечение. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T13:28

2020-10-11T13:28

2020-10-11T13:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

павел войку

молдавия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_pavel-voyku/" target="_blank" data-auto="true">Павел Войку</a> сообщил в воскресенье, что снова заболел коронавирусом и находится в реанимации, где проходит лечение.Первый раз Войку сообщил, что у него был диагностирован коронавирус, в мае."В сентябре у меня возникли проблемы со здоровьем, спровоцировавшие сильное ослабление иммунитета, по этой причине я стал уязвим перед инфекцией COVID-19. На прошлой неделе после проведения теста я получил подтверждение заражения коронавирусом. На данный момент я нахожусь в больнице в отделении реанимации и прохожу лечение", - написал Войку на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=668908000685415&id=335500534026165" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Министр отметил, что состояние его здоровья улучшилось, он надеется в скором времени вернуться к работе.Ранее власти Молдавии сообщили о 61 762 зарегистрированных случаях коронавируса, 1458 из которых стали летальными.В Молдавии с 1 октября ситуация по коронавирусу регулируется в каждой административно-территориальной единице отдельно. При этом продолжают действовать общие правила - жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще дезинфицировать руки.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, павел войку, молдавия, в мире