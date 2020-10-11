https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579264437.html

В Москве за сутки госпитализировали 994 человека с COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую, за сутки госпитализированы 994 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T12:18

2020-10-11T12:18

2020-10-11T12:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579082740_0:0:3047:1714_1400x0_80_0_0_2a466f8a0c18b453ab914d3d3ddd9edc.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую, за сутки госпитализированы 994 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 275 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Уточняется, что всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую.В оперштабе добавили, что 10,9% среди заболевших - дети, 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество