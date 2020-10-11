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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579264437.html
В Москве за сутки госпитализировали 994 человека с COVID-19
Число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую, за сутки госпитализированы 994 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:18
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую, за сутки госпитализированы 994 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 275 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Уточняется, что всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую.В оперштабе добавили, что 10,9% среди заболевших - дети, 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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60
коронавирус в россии, общество

В Москве за сутки госпитализировали 994 человека с COVID-19

12:18 11.10.2020 (обновлено: 12:25 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую, за сутки госпитализированы 994 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 275 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтвержден 4501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 994 пациента с COVID-19... На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек", - сообщили в штабе.
Уточняется, что всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую.
В оперштабе добавили, что 10,9% среди заболевших - дети, 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
"Ещё 11,7% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
 
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