В Москве за сутки госпитализировали 994 человека с COVID-19
12:18 11.10.2020 (обновлено: 12:25 11.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую, за сутки госпитализированы 994 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 275 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтвержден 4501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 994 пациента с COVID-19... На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек", - сообщили в штабе.
Уточняется, что всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую.
В оперштабе добавили, что 10,9% среди заболевших - дети, 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет.
24 сентября, 07:55ИнфографикаКто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
"Ещё 11,7% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.