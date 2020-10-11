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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579262566.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чечне (0,3%) и Чувашии (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:56
2020-10-11T11:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чечне (0,3%) и Чувашии (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,3%, 2. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a> 0,4%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a>, Чукотский АО, <a href="http://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank" data-auto="true">Республика Башкортостан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> 0,5%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу

11:56 11.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский персонал на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский персонал на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чечне (0,3%) и Чувашии (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,3%, 2. Чувашская Республика 0,4%, 3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Чукотский АО, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,5%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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