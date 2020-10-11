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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579255440.html
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило семь миллионов
Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 74,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,05 миллиона человек, следует из... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:45
2020-10-11T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло за сутки более чем на 74,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,05 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у 7,7 миллиона человек.Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1 миллиона тестов медики выявили более 89 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6 миллионов человек.Лечение в больницах проходят более 867 тысяч человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на рекордные 15,6 тысяч человек. Число умерших превысило 108 тысяч, за сутки от болезни скончались 918 человек.Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проходило с 17 августа по 22 сентября, и в нем приняли участие 29 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило семь миллионов

10:45 11.10.2020
 
© AP Photo / Rajanish KakadeВрач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© AP Photo / Rajanish Kakade
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 74,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,05 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у 7,7 миллиона человек.
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Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1 миллиона тестов медики выявили более 89 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6 миллионов человек.
Лечение в больницах проходят более 867 тысяч человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на рекордные 15,6 тысяч человек. Число умерших превысило 108 тысяч, за сутки от болезни скончались 918 человек.
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Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проходило с 17 августа по 22 сентября, и в нем приняли участие 29 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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