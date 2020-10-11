https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579255440.html

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило семь миллионов

Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 74,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,05 миллиона человек, следует из... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T10:45

2020-10-11T10:45

2020-10-11T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

индия

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло за сутки более чем на 74,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,05 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших в США, где коронавирус выявлен у 7,7 миллиона человек.Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 1 миллиона тестов медики выявили более 89 тысяч человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6 миллионов человек.Лечение в больницах проходят более 867 тысяч человек. За минувшие сутки это число уменьшилось на рекордные 15,6 тысяч человек. Число умерших превысило 108 тысяч, за сутки от болезни скончались 918 человек.Вместе с тем, результаты второго серологического исследования, проведенного Советом медицинских исследований Индии, показывают, что распространенность вируса может быть намного шире. По данным исследования, в Индии, чье население превышает 1,3 миллиарда человек, воздействию коронавируса подверглись 7,1% людей в возрасте 18 лет и старше. Исследование проходило с 17 августа по 22 сентября, и в нем приняли участие 29 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html

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индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индия, в мире