https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579246357.html

Собянин объяснил, почему Москва не закрывает инвестиционные программы

Инвестиционные программы нельзя останавливать или закрывать в "сложных ситуациях", так как за этим последует остановка предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T09:08

2020-10-11T09:08

2020-10-11T09:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Инвестиционные программы нельзя останавливать или закрывать в "сложных ситуациях", так как за этим последует остановка предприятий, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Когда сложные ситуации, всегда есть искушение закрыть инвестиционные программы развития, сосредоточиться на каких-то текущих задачах. Если сегодня мы их остановим, значит остановим предприятия, которые работают... Поэтому мы оставляем программу развития, в том числе и транспорта, поставок новых трамваев, электробусов, метровагонов", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Мэр подчеркнул, что такие программы должны работать "на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, экономика