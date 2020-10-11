https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579245856.html
Собянин: нужно пройти историю с коронавирусом без потерь
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от COVID-19 начнётся через несколько недель и нужно пройти историю с коронавирусом без потерь. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:03
2020-10-11T09:03
2020-10-11T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что вакцинация от COVID-19 начнётся через несколько недель и нужно пройти историю с коронавирусом без потерь."Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который может и не подозревает об этом, болеет ковидом", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Ранее мэр Москвы заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удалённую работу.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва