https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579245547.html

Около 700 врачей направили в Подмосковье для помощи пациентам с COVID-19

Порядка 700 российских врачей направили во временный госпиталь "Патриот", развернутый в Московской области, для помощи пациентам с коронавирусом, заявил... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T09:02

2020-10-11T09:02

2020-10-11T09:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

патриот

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 700 российских врачей направили во временный госпиталь "Патриот", развернутый в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, для помощи пациентам с коронавирусом, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Временный госпиталь "Патриот" для лечения пациентов с COVID-19 развернули в Московской области 6 октября.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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московская область (подмосковье)

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, патриот, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество