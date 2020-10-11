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https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579245547.html
Около 700 врачей направили в Подмосковье для помощи пациентам с COVID-19
Порядка 700 российских врачей направили во временный госпиталь "Патриот", развернутый в Московской области, для помощи пациентам с коронавирусом, заявил... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:02
2020-10-11T09:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
патриот
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Порядка 700 российских врачей направили во временный госпиталь "Патриот", развернутый в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, для помощи пациентам с коронавирусом, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Временный госпиталь "Патриот" для лечения пациентов с COVID-19 развернули в Московской области 6 октября.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, патриот, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Около 700 врачей направили в Подмосковье для помощи пациентам с COVID-19

09:02 11.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Порядка 700 российских врачей направили во временный госпиталь "Патриот", развернутый в Московской области, для помощи пациентам с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Важен не только сам факт "Патриота", места мы найдём. Врачи. Я обращался к министру, коллегам, порядка 700 врачей мы призвали в Подмосковье из разных городов, прежде всего, из военно-медицинской академии, для того, чтобы они работали здесь, в "Патриоте" - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Временный госпиталь "Патриот" для лечения пациентов с COVID-19 развернули в Московской области 6 октября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПатриотАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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