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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235849.html
Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
Женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом, поскольку делают больше работы по дому, и в частности, больше занимаются стиркой. К таком выводу,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T01:36
2020-10-11T01:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
весь мир
воз
великобритания
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом, поскольку делают больше работы по дому, и в частности, больше занимаются стиркой. К таком выводу, как сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a>, пришли британские ученые из группы SPI-B.Авторы исследования отметили, что женщины занимаются стиркой, уборкой, приготовлением пищи, не подозревая, что коронавирус, который содержится в каплях, попадающих из дыхательных путей, может оставаться жизнеспособным на тканях и поверхностях до трех суток.Наибольшему риску, по данным ученых, подвержены хозяйки из нуклеарных семей, проживающие с людьми разных поколений. Однако заразиться рискуют и те, кто живут отдельно от родственников, воспитывая детей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19.Наибольший прирост зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> (73 272) и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.В России прирост заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. Всего в России зафиксировали более 1,2 миллиона больных COVID-19, свыше миллиона выздоровели. Около 22 тысяч пациентов скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html
https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html
Ощущение,что в мире только одни тупые британские учёные все знают
38
феминиски ликуе, а еще если подмышки бреешь то тоже риск возрастает, по этому не брейся и не мойся и зубы не чисть - сиди и воняй, как только запах своей вони чувствовать перестанешь - значит больной
19
12
весь мир
великобритания
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, весь мир, воз, великобритания

Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса

01:36 11.10.2020
 
© Flickr / kruder396Барабан стиральной машины
Барабан стиральной машины - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Flickr / kruder396
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом, поскольку делают больше работы по дому, и в частности, больше занимаются стиркой. К таком выводу, как сообщает Daily Mail, пришли британские ученые из группы SPI-B.
Авторы исследования отметили, что женщины занимаются стиркой, уборкой, приготовлением пищи, не подозревая, что коронавирус, который содержится в каплях, попадающих из дыхательных путей, может оставаться жизнеспособным на тканях и поверхностях до трех суток.
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Наибольшему риску, по данным ученых, подвержены хозяйки из нуклеарных семей, проживающие с людьми разных поколений. Однако заразиться рискуют и те, кто живут отдельно от родственников, воспитывая детей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19.
Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.
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В России прирост заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. Всего в России зафиксировали более 1,2 миллиона больных COVID-19, свыше миллиона выздоровели. Около 22 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Весь мирВОЗВеликобритания
 
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