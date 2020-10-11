https://ria.ru/20201011/kirgiziya-1579257275.html

Премьер Киргизии представил нового главу МВД

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров представил коллективу МВД нового главу ведомства Улана Ниязбекова, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T11:06

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2020-10-11T11:42

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> представил коллективу МВД нового главу ведомства Улана Ниязбекова, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства."Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров представил личному составу нового министра внутренних дел полковника милиции Улана Ниязбекова", - заявил представитель пресс-службы.Как сообщается, Ниязбеков назначен на данную руководящую должность распоряжением премьера накануне."Представляя нового главу правоохранительного ведомства, премьер-министр Садыр Жапаров отметил, что Улан Ниязбеков имеет опыт работы на разных руководящих должностях, обладает управленческими качествами, грамотный руководитель, хорошо ориентирующийся в оперативной обстановке. Выразил уверенность, что организаторские способности и знания нового руководителя позволят качественно выполнять поставленные задачи, и пожелал успехов ему. Было отмечено, что выдвижение на руководящую должность молодых кадров является требованием времени", - отметил в пресс-службе.Как подчеркнули в МВД, Жапаров "особо отметил важность работы органов внутренних дел в такое сложное для страны время, подчеркнул ответственное отношение сотрудников к своим служебным обязанностям, и поблагодарил всех за обеспечение общественного порядка и безопасности в городе в сотрудничестве с гражданским обществом".В понедельник, 5 октября, в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.В субботу парламент Киргизии утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отмена результатов выборов: протесты в Киргизии Около 700 человек пострадало в акциях протеста в Бишкеке. По меньшей мере один человек погиб. Волну народного гнева вызвали результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. 2020-10-11T11:06 true PT3M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире