https://ria.ru/20201011/khozyaystvo-1579254067.html
Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:27
2020-10-11T10:27
2020-10-11T10:27
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что РФ - ведущая аграрная держава и это является результатом огромного труда и профессионализма, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Премьер-министр подчеркнул, что АПК динамично развивается, демонстрирует высокие темпы роста производства зерна, мяса, масла, овощей, а также в сфере глубокой переработки сельхозпродукции."Особое внимание уделяется подготовке молодых высококвалифицированных специалистов. Многое уже сделано, но впереди – новые масштабные задачи. Необходимо продолжить работу по развитию сельских территорий, заниматься строительством современного жилья, дорожной и социальной инфраструктуры. Делать всё, чтобы в сельской местности людям было комфортно жить, учиться и работать. Уверен, что общими усилиями мы обязательно этого добьёмся", - добавляется в сообщении.Мишустин поблагодарил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за важный труд и любовь к профессии.
https://ria.ru/20200924/putin-1577712566.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что РФ - ведущая аграрная держава и это является результатом огромного труда и профессионализма, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Россия является ведущей аграрной державой, одним из лидеров мирового продовольственного рынка. Это – результат вашего огромного труда, профессионализма, упорства, ответственного отношения к своему делу. И конечно, поддержки, которую вам оказывает государство", - говорится в сообщении.
Премьер-министр подчеркнул, что АПК динамично развивается, демонстрирует высокие темпы роста производства зерна, мяса, масла, овощей, а также в сфере глубокой переработки сельхозпродукции.
"Особое внимание уделяется подготовке молодых высококвалифицированных специалистов. Многое уже сделано, но впереди – новые масштабные задачи. Необходимо продолжить работу по развитию сельских территорий, заниматься строительством современного жилья, дорожной и социальной инфраструктуры. Делать всё, чтобы в сельской местности людям было комфортно жить, учиться и работать. Уверен, что общими усилиями мы обязательно этого добьёмся", - добавляется в сообщении.
Мишустин поблагодарил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за важный труд и любовь к профессии.