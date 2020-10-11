https://ria.ru/20201011/khozyaystvo-1579254067.html

Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T10:27

2020-10-11T10:27

2020-10-11T10:27

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что РФ - ведущая аграрная держава и это является результатом огромного труда и профессионализма, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Премьер-министр подчеркнул, что АПК динамично развивается, демонстрирует высокие темпы роста производства зерна, мяса, масла, овощей, а также в сфере глубокой переработки сельхозпродукции."Особое внимание уделяется подготовке молодых высококвалифицированных специалистов. Многое уже сделано, но впереди – новые масштабные задачи. Необходимо продолжить работу по развитию сельских территорий, заниматься строительством современного жилья, дорожной и социальной инфраструктуры. Делать всё, чтобы в сельской местности людям было комфортно жить, учиться и работать. Уверен, что общими усилиями мы обязательно этого добьёмся", - добавляется в сообщении.Мишустин поблагодарил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за важный труд и любовь к профессии.

https://ria.ru/20200924/putin-1577712566.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика