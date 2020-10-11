https://ria.ru/20201011/khlebnikova-1579291897.html

Марина Хлебникова отреагировала на слухи о неизлечимой болезни

В ответ на волну слухов о проблемах со здоровьем певица опубликовала в микроблоге свежее фото. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T16:37

2020-10-11T16:37

2020-10-11T16:37

здоровье

шоубиз

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> В ответ на волну слухов о проблемах со здоровьем певица опубликовала в микроблоге свежее фото.После того как Хлебникова с конца июля перестала появляться в соцсетях, фанаты и СМИ строили разные предположения. В том числе выдвигали версии, что певица неизлечимо больна, и что она легла в клинику для борьбы с алкогольной зависимостью.11 октября Марина Хлебникова вышла с поклонниками на связь. Она опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/" target="_blank">Instagram</a> свежий снимок, на котором предстала в белом кружевном платье и ажурной шляпке."Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы просмотреть фото?" - обратилась артистка к подписчикам.Поклонники Хлебниковой были рады увидеть певицу живой и здоровой, о чем поспешили сообщить в комментариях к посту:<br>"Мы уже переживать за вас начали. Там пишут, что вы наркотики употребляете, лечитесь. А это все просто пиар, Мариночка?"<br>"Там журналисты уже похоронили Вас, не могут найти вторые сутки".<br>"Марина, вы таки не пропали? А то в СМИ все переживают", - написали пользователи.

https://ria.ru/20201011/khlebnikova-1579234710.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье