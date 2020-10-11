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Шоубиз
https://ria.ru/20201011/khlebnikova-1579291897.html
Марина Хлебникова отреагировала на слухи о неизлечимой болезни
В ответ на волну слухов о проблемах со здоровьем певица опубликовала в микроблоге свежее фото. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T16:37
2020-10-11T16:37
здоровье
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> В ответ на волну слухов о проблемах со здоровьем певица опубликовала в микроблоге свежее фото.После того как Хлебникова с конца июля перестала появляться в соцсетях, фанаты и СМИ строили разные предположения. В том числе выдвигали версии, что певица неизлечимо больна, и что она легла в клинику для борьбы с алкогольной зависимостью.11 октября Марина Хлебникова вышла с поклонниками на связь. Она опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/" target="_blank">Instagram</a> свежий снимок, на котором предстала в белом кружевном платье и ажурной шляпке."Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы просмотреть фото?" - обратилась артистка к подписчикам.Поклонники Хлебниковой были рады увидеть певицу живой и здоровой, о чем поспешили сообщить в комментариях к посту:<br>"Мы уже переживать за вас начали. Там пишут, что вы наркотики употребляете, лечитесь. А это все просто пиар, Мариночка?"<br>"Там журналисты уже похоронили Вас, не могут найти вторые сутки".<br>"Марина, вы таки не пропали? А то в СМИ все переживают", - написали пользователи.
https://ria.ru/20201011/khlebnikova-1579234710.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
здоровье

Марина Хлебникова отреагировала на слухи о неизлечимой болезни

16:37 11.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ПоляковПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Александр Поляков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В ответ на волну слухов о проблемах со здоровьем певица опубликовала в микроблоге свежее фото.
После того как Хлебникова с конца июля перестала появляться в соцсетях, фанаты и СМИ строили разные предположения. В том числе выдвигали версии, что певица неизлечимо больна, и что она легла в клинику для борьбы с алкогольной зависимостью.
11 октября Марина Хлебникова вышла с поклонниками на связь. Она опубликовала в Instagram свежий снимок, на котором предстала в белом кружевном платье и ажурной шляпке.
"Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы просмотреть фото?" - обратилась артистка к подписчикам.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 00:55Шоубиз
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Поклонники Хлебниковой были рады увидеть певицу живой и здоровой, о чем поспешили сообщить в комментариях к посту:
"Мы уже переживать за вас начали. Там пишут, что вы наркотики употребляете, лечитесь. А это все просто пиар, Мариночка?"
"Там журналисты уже похоронили Вас, не могут найти вторые сутки".
"Марина, вы таки не пропали? А то в СМИ все переживают", - написали пользователи.
 
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