https://ria.ru/20201011/khlebnikova-1579234710.html
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Советская, российская эстрадная певица Марина Хлебникова пропала из социальных сетей, чем встревожила поклонников, поскольку она тяжело больна. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T00:55
2020-10-11T00:55
2020-10-11T00:55
шоубиз
россия
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Советская, российская эстрадная певица Марина Хлебникова пропала из социальных сетей, чем встревожила поклонников, поскольку она тяжело больна.Последнее обновление страницы артистки в <a href="https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/" target="_blank">Instagram</a> было десять недель назад.Поклонники, которые еще недавно радовались ее дуэту с рэпером Russell Ray и новой версии песни "Чашки кофею", теперь пишут на ее странице встревоженные комментарии: "Марина, с вами все хорошо?", "Марина, выйдите на связь! Мы переживаем", "Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Всего вам наилучшего!".Прошлой зимой Хлебникова призналась, что на протяжении 15 лет пытается одержать победу над коварной болезнью. Название звезда не озвучила, но отметила, что недуг сильно отразился на ее внешности и весе.
https://ria.ru/20190710/1556389246.html
3
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Советская, российская эстрадная певица Марина Хлебникова пропала из социальных сетей, чем встревожила поклонников, поскольку она тяжело больна.
Последнее обновление страницы артистки в Instagram
было десять недель назад.
Поклонники, которые еще недавно радовались ее дуэту с рэпером Russell Ray и новой версии песни "Чашки кофею", теперь пишут на ее странице встревоженные комментарии: "Марина, с вами все хорошо?", "Марина, выйдите на связь! Мы переживаем", "Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Всего вам наилучшего!".
Прошлой зимой Хлебникова призналась, что на протяжении 15 лет пытается одержать победу над коварной болезнью. Название звезда не озвучила, но отметила, что недуг сильно отразился на ее внешности и весе.