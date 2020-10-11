В Карабахе заявили, что ответят на нарушения перемирия со стороны Баку
© РИА Новости / Валерий МельниковВосстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что ответит в случае, если Азербайджан будет нарушать перемирие, договоренность о котором была достигнута в Москве.
"Если Азербайджан продолжит нарушать режим гуманитарного перемирия и предпримет агрессивные действия, ответ Армии обороны будет несоразмерно жестким", - говорится в заявлении Армии обороны, опубликованном в Facebook пресс-секретарем армянского военного ведомства Шушан Степанян.
Там заявили, что "с 10 по 11 октября Азербайджан продолжал ракетные удары по мирным населенным пунктам Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), беря по прицел гражданскую инфраструктуру и мирное население". "Армия обороны Арцаха привержена достигнутой договоренности вокруг гуманитарного перемирия", - говорится в документе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе