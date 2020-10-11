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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579274434.html
В Карабахе заявили, что ответят на нарушения перемирия со стороны Баку
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что ответит в случае, если Азербайджан будет нарушать перемирие, договоренность о котором... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:57
2020-10-11T13:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявила, что ответит в случае, если <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> будет нарушать перемирие, договоренность о котором была достигнута в Москве.Там заявили, что "с 10 по 11 октября Азербайджан продолжал ракетные удары по мирным населенным пунктам Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), беря по прицел гражданскую инфраструктуру и мирное население". "Армия обороны Арцаха привержена достигнутой договоренности вокруг гуманитарного перемирия", - говорится в документе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579261926.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

В Карабахе заявили, что ответят на нарушения перемирия со стороны Баку

13:57 11.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВосстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
Восстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что ответит в случае, если Азербайджан будет нарушать перемирие, договоренность о котором была достигнута в Москве.
"Если Азербайджан продолжит нарушать режим гуманитарного перемирия и предпримет агрессивные действия, ответ Армии обороны будет несоразмерно жестким", - говорится в заявлении Армии обороны, опубликованном в Facebook пресс-секретарем армянского военного ведомства Шушан Степанян.
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Там заявили, что "с 10 по 11 октября Азербайджан продолжал ракетные удары по мирным населенным пунктам Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), беря по прицел гражданскую инфраструктуру и мирное население". "Армия обороны Арцаха привержена достигнутой договоренности вокруг гуманитарного перемирия", - говорится в документе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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