https://ria.ru/20201011/kamenskikh-1579294318.html

Фото Насти Каменских в бикини рассорило пользователей Сети

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instаgram новым фото в купальнике и рассорила их. Ее фигура стала предметом спора: одни посчитали ее... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:01

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2020-10-11T17:03

шоубиз

настя каменских

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_nastya-kamenskikh/" target="_blank" data-auto="true">Настя Каменских</a> поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/kamenskux/" target="_blank">Instаgram</a> новым фото в купальнике и рассорила их. Ее фигура стала предметом спора: одни посчитали ее идеальной, а другие посоветовали звезде заняться спортом. На снимке Каменских стоит на морском берегу в желтом купальнике. “Доброго вам утра! Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение”, - написала она.Мнения подписчиков по поводу фигуры исполнительницы разошлись. “Фигурка огонь. Натуральная красота всегда будет в приоритете!” - прокомментировала _grinchakolg_.“Очень красивая. Приятно смотреть на естественные женские формы”, - восхитилась cherepanovadiana.“Как приятно видеть девушку с настоящей и хорошей фигурой”, - сообщил vrolf1.“Настя, качай пресс!!!” - не согласился aleksandr_bachurkin.“Мне не очень ее фигура”, - выразила мнение 4811iuliia.“Думал животик более плоский”, - добавил lybomirs.“До идеала фигуры еще далеко”, - заключила 1974_lora.

https://ria.ru/20201001/kamenskikh-1578062121.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настя каменских