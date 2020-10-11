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https://ria.ru/20201011/kamenskikh-1579294318.html
Фото Насти Каменских в бикини рассорило пользователей Сети
Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instаgram новым фото в купальнике и рассорила их. Ее фигура стала предметом спора: одни посчитали ее... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:01
2020-10-11T17:03
шоубиз
настя каменских
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_nastya-kamenskikh/" target="_blank" data-auto="true">Настя Каменских</a> поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/kamenskux/" target="_blank">Instаgram</a> новым фото в купальнике и рассорила их. Ее фигура стала предметом спора: одни посчитали ее идеальной, а другие посоветовали звезде заняться спортом. На снимке Каменских стоит на морском берегу в желтом купальнике. “Доброго вам утра! Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение”, - написала она.Мнения подписчиков по поводу фигуры исполнительницы разошлись. “Фигурка огонь. Натуральная красота всегда будет в приоритете!” - прокомментировала _grinchakolg_.“Очень красивая. Приятно смотреть на естественные женские формы”, - восхитилась cherepanovadiana.“Как приятно видеть девушку с настоящей и хорошей фигурой”, - сообщил vrolf1.“Настя, качай пресс!!!” - не согласился aleksandr_bachurkin.“Мне не очень ее фигура”, - выразила мнение 4811iuliia.“Думал животик более плоский”, - добавил lybomirs.“До идеала фигуры еще далеко”, - заключила 1974_lora.
https://ria.ru/20201001/kamenskikh-1578062121.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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настя каменских

Фото Насти Каменских в бикини рассорило пользователей Сети

17:01 11.10.2020 (обновлено: 17:03 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Настя Каменских
Певица Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instаgram новым фото в купальнике и рассорила их. Ее фигура стала предметом спора: одни посчитали ее идеальной, а другие посоветовали звезде заняться спортом.
На снимке Каменских стоит на морском берегу в желтом купальнике. “Доброго вам утра! Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение”, - написала она.
Мнения подписчиков по поводу фигуры исполнительницы разошлись.
“Фигурка огонь. Натуральная красота всегда будет в приоритете!” - прокомментировала _grinchakolg_.
“Очень красивая. Приятно смотреть на естественные женские формы”, - восхитилась cherepanovadiana.
“Как приятно видеть девушку с настоящей и хорошей фигурой”, - сообщил vrolf1.
“Настя, качай пресс!!!” - не согласился aleksandr_bachurkin.
“Мне не очень ее фигура”, - выразила мнение 4811iuliia.
“Думал животик более плоский”, - добавил lybomirs.
“До идеала фигуры еще далеко”, - заключила 1974_lora.
Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 17:00Шоубиз
Настя Каменских поделилась секретами похудения без диет
 
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ШоубизНастя Каменских
 
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