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Шоубиз
https://ria.ru/20201011/ivleeva-1579310061.html
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
На странице телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T19:15
2020-10-11T19:15
шоубиз
россия
анастасия ивлеева
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>На странице телеведущей и блогера <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Насти Ивлеевой</a> в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали, что девушка “уже не та”.На снимках, выполненных в стиле 90-х, звезда позирует в разных образах. На первом фото она сидит на полу в коротком топе и юбке, на втором облачилась в похожий наряд, но надела сапоги на высоком каблуке, а на третьем - в шубу. “Это я для себя”, - написала она на английском языке.Не все поклонники оценили снимки, многие из них написали в комментариях, что Ивлеева меняется не в лучшую сторону.- Отписываюсь и всем советую. Контент стал неинтересным. -Опять пародия на чей-то стиль, на чью-то съемку.- Очень дешевые фотографии!- Выглядит как фотосессия восьмилетки, и она хочет показаться крутой.- Была классной девчонкой, а стала…- Что с тобой стало? Это, конечно, лично мое мнение. Но когда ты была Настей в программе “Орел и решка”, ты была эталоном. Сейчас это не так.- Повторяется уже… Жаль, что становится скучно и уже неинтересно. Многим все-таки фотосессия понравилась и фолловеры назвали Ивлееву “иконой”.
https://ria.ru/20201009/ivleeva-1578944173.html
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РИА Новости
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россия, анастасия ивлеева

“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой

19:15 11.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На странице телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали, что девушка “уже не та”.
На снимках, выполненных в стиле 90-х, звезда позирует в разных образах. На первом фото она сидит на полу в коротком топе и юбке, на втором облачилась в похожий наряд, но надела сапоги на высоком каблуке, а на третьем - в шубу. “Это я для себя”, - написала она на английском языке.
Не все поклонники оценили снимки, многие из них написали в комментариях, что Ивлеева меняется не в лучшую сторону.
- Отписываюсь и всем советую. Контент стал неинтересным.
-Опять пародия на чей-то стиль, на чью-то съемку.
- Очень дешевые фотографии!
- Выглядит как фотосессия восьмилетки, и она хочет показаться крутой.
- Была классной девчонкой, а стала…
- Что с тобой стало? Это, конечно, лично мое мнение. Но когда ты была Настей в программе “Орел и решка”, ты была эталоном. Сейчас это не так.
- Повторяется уже… Жаль, что становится скучно и уже неинтересно.
Многим все-таки фотосессия понравилась и фолловеры назвали Ивлееву “иконой”.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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ШоубизРоссияАнастасия Ивлеева
 
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