https://ria.ru/20201011/ivleeva-1579310061.html
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
На странице телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T19:15
2020-10-11T19:15
2020-10-11T19:15
шоубиз
россия
анастасия ивлеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155176/07/1551760739_0:0:2854:1606_1400x0_80_0_0_76dfc777a19bb560c5add6ee79757192.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>На странице телеведущей и блогера <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Насти Ивлеевой</a> в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали, что девушка “уже не та”.На снимках, выполненных в стиле 90-х, звезда позирует в разных образах. На первом фото она сидит на полу в коротком топе и юбке, на втором облачилась в похожий наряд, но надела сапоги на высоком каблуке, а на третьем - в шубу. “Это я для себя”, - написала она на английском языке.Не все поклонники оценили снимки, многие из них написали в комментариях, что Ивлеева меняется не в лучшую сторону.- Отписываюсь и всем советую. Контент стал неинтересным. -Опять пародия на чей-то стиль, на чью-то съемку.- Очень дешевые фотографии!- Выглядит как фотосессия восьмилетки, и она хочет показаться крутой.- Была классной девчонкой, а стала…- Что с тобой стало? Это, конечно, лично мое мнение. Но когда ты была Настей в программе “Орел и решка”, ты была эталоном. Сейчас это не так.- Повторяется уже… Жаль, что становится скучно и уже неинтересно. Многим все-таки фотосессия понравилась и фолловеры назвали Ивлееву “иконой”.
https://ria.ru/20201009/ivleeva-1578944173.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155176/07/1551760739_46:0:2777:2048_1400x0_80_0_0_2bef5a2268509287d21c54372929f44a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анастасия ивлеева
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
На странице телеведущей и блогера Насти Ивлеевой
в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали, что девушка “уже не та”.
На снимках, выполненных в стиле 90-х, звезда позирует в разных образах. На первом фото она сидит на полу в коротком топе и юбке, на втором облачилась в похожий наряд, но надела сапоги на высоком каблуке, а на третьем - в шубу. “Это я для себя”, - написала она на английском языке.
Не все поклонники оценили снимки, многие из них написали в комментариях, что Ивлеева меняется не в лучшую сторону.
- Отписываюсь и всем советую. Контент стал неинтересным.
-Опять пародия на чей-то стиль, на чью-то съемку.
- Очень дешевые фотографии!
- Выглядит как фотосессия восьмилетки, и она хочет показаться крутой.
- Была классной девчонкой, а стала…
- Что с тобой стало? Это, конечно, лично мое мнение. Но когда ты была Настей в программе “Орел и решка”, ты была эталоном. Сейчас это не так.
- Повторяется уже… Жаль, что становится скучно и уже неинтересно.
Многим все-таки фотосессия понравилась и фолловеры назвали Ивлееву “иконой”.