https://ria.ru/20201011/ivleeva-1579310061.html

“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой

На странице телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T19:15

2020-10-11T19:15

2020-10-11T19:15

шоубиз

россия

анастасия ивлеева

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>На странице телеведущей и блогера <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Насти Ивлеевой</a> в Instagram появились кадры из новой фотосессии, которые возмутили ее фанатов. Некоторые подписчики посчитали, что девушка “уже не та”.На снимках, выполненных в стиле 90-х, звезда позирует в разных образах. На первом фото она сидит на полу в коротком топе и юбке, на втором облачилась в похожий наряд, но надела сапоги на высоком каблуке, а на третьем - в шубу. “Это я для себя”, - написала она на английском языке.Не все поклонники оценили снимки, многие из них написали в комментариях, что Ивлеева меняется не в лучшую сторону.- Отписываюсь и всем советую. Контент стал неинтересным. -Опять пародия на чей-то стиль, на чью-то съемку.- Очень дешевые фотографии!- Выглядит как фотосессия восьмилетки, и она хочет показаться крутой.- Была классной девчонкой, а стала…- Что с тобой стало? Это, конечно, лично мое мнение. Но когда ты была Настей в программе “Орел и решка”, ты была эталоном. Сейчас это не так.- Повторяется уже… Жаль, что становится скучно и уже неинтересно. Многим все-таки фотосессия понравилась и фолловеры назвали Ивлееву “иконой”.

https://ria.ru/20201009/ivleeva-1578944173.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия ивлеева