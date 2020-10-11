https://ria.ru/20201011/internet-1579308875.html

В Минске восстановили работу мобильного интернета

Работа мобильного интернета возобновлена в Минске в полном объеме, сообщил белорусский оператор связи A1. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T19:06

2020-10-11T19:06

2020-10-11T19:37

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 окт – РИА Новости.</strong> Работа мобильного интернета возобновлена в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в полном объеме, сообщил белорусский оператор связи A1.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную не согласованную с властями акцию протеста – "марш гордости". Милиция в этой связи перешла на усиленный вариант несения службы, часть протестующих была задержана. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram. В этот раз А1 также сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена по распоряжению уполномоченных госорганов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания митингующих в Минске Задержания начались в центре Минска, где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию 2020-10-11T19:06 true PT0M10S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире