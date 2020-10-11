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В Бурунди грузовик упал в реку, погибли 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли, 55 пострадали в результате падения грузовика в реку на юге Бурунди, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:40
2020-10-11T17:40
бурунди
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 16 человек погибли, 55 пострадали в результате падения грузовика в реку на юге <a href="http://ria.ru/location_Burundi/" target="_blank" data-auto="true">Бурунди</a>, сообщает агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank">Синьхуа</a> со ссылкой на местные власти.Сообщается, что в субботу вечером грузовик, который вез людей со свадебной церемонии, пытался проехать деревянный мост в провинции Макамба, однако сооружение не выдержало веса грузовика и обрушилось, в результате чего транспортное средство упало в реку.Отмечается, что водитель грузовика сбежал после инцидента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/chp-1579274116.html
бурунди
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бурунди, в мире

В Бурунди грузовик упал в реку, погибли 16 человек

17:40 11.10.2020
 
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Depositphotos / Free2014
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, 55 пострадали в результате падения грузовика в реку на юге Бурунди, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что в субботу вечером грузовик, который вез людей со свадебной церемонии, пытался проехать деревянный мост в провинции Макамба, однако сооружение не выдержало веса грузовика и обрушилось, в результате чего транспортное средство упало в реку.
Ликвидация подтоплений в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 13:55
Земля содрогнулась: момент взрыва грузовика с баллоном посреди улицы
Отмечается, что водитель грузовика сбежал после инцидента.
 
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БурундиВ мире
 
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