https://ria.ru/20201011/gruzovik-1579298207.html

В Бурунди грузовик упал в реку, погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли, 55 пострадали в результате падения грузовика в реку на юге Бурунди, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:40

2020-10-11T17:40

2020-10-11T17:40

бурунди

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 16 человек погибли, 55 пострадали в результате падения грузовика в реку на юге <a href="http://ria.ru/location_Burundi/" target="_blank" data-auto="true">Бурунди</a>, сообщает агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank">Синьхуа</a> со ссылкой на местные власти.Сообщается, что в субботу вечером грузовик, который вез людей со свадебной церемонии, пытался проехать деревянный мост в провинции Макамба, однако сооружение не выдержало веса грузовика и обрушилось, в результате чего транспортное средство упало в реку.Отмечается, что водитель грузовика сбежал после инцидента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/chp-1579274116.html

бурунди

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бурунди, в мире