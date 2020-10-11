https://ria.ru/20201011/deportatsiya-1579234140.html

Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера

Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T00:31

2020-10-11T00:31

2020-10-11T09:30

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<strong>РИГА, 11 окт – РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда, об этом говорится в заявлении дипмиссии.Норвинда по решению МВД Латвии в пятницу выслали в Россию. Во время депортации ему стало плохо, его отвезли в больницу, но затем доставили на границу и передали российским пограничникам.Дипломаты отметили, что вопреки общепринятой консульской практике латвийские власти до сих пор не поставили посольство в Риге в известность о своих намерениях и действиях в отношении гражданина России, а также мотивах данных шагов."Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений", - предупредили в дипмиссии.Норвинд, гражданин России, возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, живущие на территории Латвии, которые получали пенсию от России. По решению суда общество было ликвидировано несколько лет назад. Живя в прибалтийской республике, он занимался общественной и публицистической деятельностью.

https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575521391.html

ДЕД ПИХТО больного пенсионера выкинули на границе, а за лешкой-коматозным самолет прислали... это европа... 158

Соловей Северный Цивилизованная европейская страна выкидывает пенсионера... И что то мне подсказывает что вся Европа и Сша ничего не увидят.. он же не Навальный по поводу которого Европа визжит уже не первый месяц... 51

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латвия, в мире