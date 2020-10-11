https://ria.ru/20201011/deportatsiya-1579234140.html
Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T00:31
2020-10-11T00:31
2020-10-11T09:30
россия
латвия
в мире
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<strong>РИГА, 11 окт – РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда, об этом говорится в заявлении дипмиссии.Норвинда по решению МВД Латвии в пятницу выслали в Россию. Во время депортации ему стало плохо, его отвезли в больницу, но затем доставили на границу и передали российским пограничникам.Дипломаты отметили, что вопреки общепринятой консульской практике латвийские власти до сих пор не поставили посольство в Риге в известность о своих намерениях и действиях в отношении гражданина России, а также мотивах данных шагов."Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений", - предупредили в дипмиссии.Норвинд, гражданин России, возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, живущие на территории Латвии, которые получали пенсию от России. По решению суда общество было ликвидировано несколько лет назад. Живя в прибалтийской республике, он занимался общественной и публицистической деятельностью.
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575521391.html
ДЕД ПИХТО
больного пенсионера выкинули на границе, а за лешкой-коматозным самолет прислали... это европа...
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Соловей Северный
Цивилизованная европейская страна выкидывает пенсионера... И что то мне подсказывает что вся Европа и Сша ничего не увидят.. он же не Навальный по поводу которого Европа визжит уже не первый месяц...
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россия
латвия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, в мире
РИГА, 11 окт – РИА Новости.
Посольство России
в Латвии
выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда, об этом говорится в заявлении дипмиссии.
Норвинда по решению МВД Латвии в пятницу выслали в Россию. Во время депортации ему стало плохо, его отвезли в больницу, но затем доставили на границу и передали российским пограничникам.
"Выражаем самый решительный протест в связи со скоропалительной депортацией российского гражданина, военного пенсионера, бывшего председателя совета Общелатвийского общества ветеранов В. С. Норвинда. С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьезными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии", - сказано в сообщении на странице посольства в Facebook.
Дипломаты отметили, что вопреки общепринятой консульской практике латвийские власти до сих пор не поставили посольство в Риге в известность о своих намерениях и действиях в отношении гражданина России, а также мотивах данных шагов.
"Данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений", - предупредили в дипмиссии.
Норвинд, гражданин России, возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие советские военные, живущие на территории Латвии, которые получали пенсию от России. По решению суда общество было ликвидировано несколько лет назад. Живя в прибалтийской республике, он занимался общественной и публицистической деятельностью.