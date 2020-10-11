https://ria.ru/20201011/blogersha-1579250369.html

Известная российская блогерша сбрила волосы и удивила фанатов

Блогерша и актриса Марьяна Ро опубликовала в TikTok видео, на котором она радикально меняет имидж. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T09:55

2020-10-11T09:55

2020-10-11T09:55

шоубиз

марьяна ро (рожкова)

tiktok

youtube

южно-сахалинск

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Блогерша и актриса <a href="http://ria.ru/person_maryana-ro-rozhkova/" target="_blank" data-auto="true">Марьяна Ро</a> опубликовала в <a href="https://www.tiktok.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">TikTok</a> видео, на котором она радикально меняет имидж.На кадрах девушка сначала обрезала волосы до плеч, собранные в два хвоста, а затем сбрила их при помощи машинки, оставив маленький "ежик". Кроме того, она изменила и цвет волос: раньше у нее были русые волосы с двумя прядями голубого цвета, а теперь девушка стала блондинкой.Многие пользователи удивились такому поступку блогерши и задались вопросом о причине ее поступка. В итоге комментаторы разделились на тех, кто поддержал такие изменения, и тех, кто — нет."Мы в шокинезе", — написал K CAMP."Ошалеть", — tenderlybae.Пользовательница _the-sun_140 отметила, что сначала не поверила увиденному, поэтому пересмотрела ролик четыре раза."Лучше бы она этого не делала", — посчитала Karinka."<a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a>. Начало", — высказала мнение nastyalackson."Что ж ты натворила", — задалась вопросом Пэй.Данисимо отметил, что такая смена образа была очень неожиданной для него."Не вижу ничего красивого", — посчитала iynemli."Неееееет, зачееем", — высказал мнение Константин Орский.Виктория Бубнова заявила, что находится в шоке после смены имиджа блогерши. А _lanet_Khane_ считает, что Марьяне Ро "вообще не идет" такая прическа.Марьяна Рожкова — одна из самых популярных российских блогеров. У нее около семи миллионов подписчиков в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> и Instagram, а также пять миллионов — в TikTok. Девушке 21 год, она родом из <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a>.

https://ria.ru/20201003/kharlamov-1578152214.html

https://ria.ru/20200905/maryana-1576821198.html

южно-сахалинск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марьяна ро (рожкова), tiktok, youtube, южно-сахалинск