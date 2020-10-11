Карелия помогает людям предпенсионного возраста начать свое дело

<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Серебряный возраст открывает новые возможности – кто-то посвящает время семье, кто-то осваивает необычные хобби, а кто-то мечтает о собственном бизнесе. Начать свое дело или обучиться чему-то новому пенсионерам и людям предпенсионного возраста помогают органы службы занятости Республики Карелия.Присоединившись к региональной программе, граждане старшего поколения не только получают дополнительные знания в рамках своей профессии, но и осваивают новые.Чем бы заняться?Если у предпенсионера нет идей о том, чем он хочет заниматься, но есть большое желание изменить жизнь, ему помогут найти свое предназначение."Если претендент на организацию своего дела или на получение новых профессиональных компетенций пока не определился, то специалисты органов службы занятости проведут с ним работу, помогут ему выбрать направление обучения, учитывая наиболее востребованные профессии и специальности на рынке труда. Для получения финансирования предпринимательства важны непосредственные стартовые возможности самого гражданина и его опыт работы в той или иной сфере", – сказала Фролова.Так было и с Ириной Кожановой, которая в марте прошлого года открыла в Петрозаводске свою швейную мастерскую. На тот момент женщине исполнилось 46 лет.До этого Ирина работала в школе искусств заместителем директора, с которым они открыли много новых направлений. С ростом количества учеников увеличилась и потребность в костюмах, но Кожанова не стала искать швейную мастерскую на стороне, а буквально взяла дело в свои руки."Стали приходить новые люди, и появилась потребность в театральных костюмах, хореографических. Я себя попробовала на этом поприще и мне очень понравилось. Потом, когда пришлось уйти с работы, я уже никуда не хотела – ни на место бухгалтера, куда угодно, лишь бы своим делом заниматься. А центр занятости меня убедил, что надо шагнуть в это", – поделилась Ирина.Как проходит обучение?По словам Елены Фроловой повышение квалификации – это краткосрочная программа, основанная на уже имеющейся у человека профессии. В данном случае он просто повышает разряд.Переподготовка – более серьезная программа, где сотрудник получает дополнительный навык. К примеру, в дальнейшем в рамках своей специальности он уже может работать на модернизированном оборудовании.До пандемии обучение проходило очно, но эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы – на сегодняшний день все занятия, которые можно провести онлайн, проходят дистанционно. Тем не менее мастер-классы или другие активности, на которых необходимо присутствовать, проводят в максимально безопасной обстановке.Начни свой бизнесВ рамках программы "Начни свой бизнес" пенсионеры и люди предпенсионного возраста могут пройти обучение, результатом которого станет готовый бизнес-план для собственного дела.По словам Фроловой, основные акценты здесь делаются на основах планирования и финансовой грамотности, потому что для многих самая сложная часть бизнес-плана – выстроить будущее своего предприятия."Гражданин пенсионного или предпенсионного возраста, а также любой безработный, состоящий на учете в службе занятости, может обратиться к нашим специалистам. Ему окажут необходимую консультационную поддержку, помощь в выборе направления обучения для дальнейшего трудоустройства, в написании бизнес-плана и организации предпринимательства", – добавила Елена Фролова.Сумма, которую можно получить в рамках этой программы, – от 200 до 250 тысяч рублей, в зависимости от выбранного вида экономической деятельности и категории гражданина.Идея открыть свое дело пришла Ольге Лахтановой уже давно. Педагог-психолог по образованию, она работала в разных коммерческих структурах, а также занималась менеджментом и маркетингом. Год назад будущий предприниматель решила, что пора возвращаться к истокам, и открыла в Петрозаводске детский клуб."Сотрудники центра занятости предложили мне пройти переобучение. Я встала туда на учет, чтобы получить пособие по открытию нового дела. И сотрудники предложили мне пройти курсы повышения квалификации по бизнесу", – поделилась Ольга.После прохождения обучения Лахтанова начала процесс оформления финансовой помощи, который оказался простым и быстрым.Свое делоСпециалисты работают с каждым заявителем – они сопровождают написание бизнес-плана, обращают внимание на риски, обсуждают идеи. С учетом их рекомендаций человек может доработать документ и получить готовое решение.Бизнес-планы рассматриваются на заседаниях экспертных комиссий. Если они признаются успешными, с человеком заключается соглашение, он регистрируется в качестве предпринимателя и получает финансовую помощь."Бизнес-план – это в определенном смысле дорожная карта действий претендента на получение стартовой финансовой поддержки, гарантия успеха организации собственного дела. Важна уверенность человека в перспективах своего предприятия и в его развитии", – подчеркнула Фролова.Благодаря программе "Начни свой бизнес" в Республике Карелия свое предприятие открыли 18 человек предпенсионного возраста."Планы громадные, хочу развить направления те, которые есть, начать направления, открыть новые для младших школьников и получить образовательную лицензию. Это как минимум. И в дальнейшем открыться в других районах города", – поделилась своими планами Ольга Лахтанова.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Серебряный возраст открывает новые возможности – кто-то посвящает время семье, кто-то осваивает необычные хобби, а кто-то мечтает о собственном бизнесе. Начать свое дело или обучиться чему-то новому пенсионерам и людям предпенсионного возраста помогают органы службы занятости Республики Карелия.
Присоединившись к региональной программе, граждане старшего поколения не только получают дополнительные знания в рамках своей профессии, но и осваивают новые.
"Таким образом поддерживается своего рода конкурентоспособность данной категории граждан на рынке труда и желание быть востребованными", – отметила в беседе с корреспондентом РИА Новости начальник управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова.
Чем бы заняться?
Если у предпенсионера нет идей о том, чем он хочет заниматься, но есть большое желание изменить жизнь, ему помогут найти свое предназначение.
"Если претендент на организацию своего дела или на получение новых профессиональных компетенций пока не определился, то специалисты органов службы занятости проведут с ним работу, помогут ему выбрать направление обучения, учитывая наиболее востребованные профессии и специальности на рынке труда. Для получения финансирования предпринимательства важны непосредственные стартовые возможности самого гражданина и его опыт работы в той или иной сфере", – сказала Фролова.
Так было и с Ириной Кожановой, которая в марте прошлого года открыла в Петрозаводске свою швейную мастерскую. На тот момент женщине исполнилось 46 лет.
"Это произошло благодаря центру занятости. Они меня убедили в том, что надо пробовать. Я у них проходила профориентацию, и они сказали, что есть все шансы, чтобы открыть собственное дело. Причем я уже давно любила шить", – поделилась предприниматель.
До этого Ирина работала в школе искусств заместителем директора, с которым они открыли много новых направлений. С ростом количества учеников увеличилась и потребность в костюмах, но Кожанова не стала искать швейную мастерскую на стороне, а буквально взяла дело в свои руки.
"Стали приходить новые люди, и появилась потребность в театральных костюмах, хореографических. Я себя попробовала на этом поприще и мне очень понравилось. Потом, когда пришлось уйти с работы, я уже никуда не хотела – ни на место бухгалтера, куда угодно, лишь бы своим делом заниматься. А центр занятости меня убедил, что надо шагнуть в это", – поделилась Ирина.
Как проходит обучение?
По словам Елены Фроловой повышение квалификации – это краткосрочная программа, основанная на уже имеющейся у человека профессии. В данном случае он просто повышает разряд.
Переподготовка – более серьезная программа, где сотрудник получает дополнительный навык. К примеру, в дальнейшем в рамках своей специальности он уже может работать на модернизированном оборудовании.
До пандемии обучение проходило очно, но эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы – на сегодняшний день все занятия, которые можно провести онлайн, проходят дистанционно. Тем не менее мастер-классы или другие активности, на которых необходимо присутствовать, проводят в максимально безопасной обстановке.
"Мы понимаем, что обучение некоторым профессиям невозможно провести дистанционно. Например, те же рабочие специальности требуют прохождения практики на рабочих местах, условно говоря, у станка. Поэтому в данном случае организуется практика на предприятиях региона с учетом обеспечения всех мер безопасности, связанных с эпидемиологической ситуацией. Однако основной процесс, теоретический, переведен в дистанционный формат", – сказала Фролова.
Начни свой бизнес
В рамках программы "Начни свой бизнес" пенсионеры и люди предпенсионного возраста могут пройти обучение, результатом которого станет готовый бизнес-план для собственного дела.
По словам Фроловой, основные акценты здесь делаются на основах планирования и финансовой грамотности, потому что для многих самая сложная часть бизнес-плана – выстроить будущее своего предприятия.
"Гражданин пенсионного или предпенсионного возраста, а также любой безработный, состоящий на учете в службе занятости, может обратиться к нашим специалистам. Ему окажут необходимую консультационную поддержку, помощь в выборе направления обучения для дальнейшего трудоустройства, в написании бизнес-плана и организации предпринимательства", – добавила Елена Фролова.
Сумма, которую можно получить в рамках этой программы, – от 200 до 250 тысяч рублей, в зависимости от выбранного вида экономической деятельности и категории гражданина.
Идея открыть свое дело пришла Ольге Лахтановой уже давно. Педагог-психолог по образованию, она работала в разных коммерческих структурах, а также занималась менеджментом и маркетингом. Год назад будущий предприниматель решила, что пора возвращаться к истокам, и открыла в Петрозаводске детский клуб.
"Сотрудники центра занятости предложили мне пройти переобучение. Я встала туда на учет, чтобы получить пособие по открытию нового дела. И сотрудники предложили мне пройти курсы повышения квалификации по бизнесу", – поделилась Ольга.
После прохождения обучения Лахтанова начала процесс оформления финансовой помощи, который оказался простым и быстрым.
"Защитила бизнес-план у комиссии центра занятости и получила деньги. Достаточно недолгий был процесс и нетрудоемкий. Финансовая помощь помогла на старте. Полностью не покрыла, конечно, расходы по открытию, но весомую помощь, да, оказали", – добавила Ольга.
Свое дело
Специалисты работают с каждым заявителем – они сопровождают написание бизнес-плана, обращают внимание на риски, обсуждают идеи. С учетом их рекомендаций человек может доработать документ и получить готовое решение.
Бизнес-планы рассматриваются на заседаниях экспертных комиссий. Если они признаются успешными, с человеком заключается соглашение, он регистрируется в качестве предпринимателя и получает финансовую помощь.
"Бизнес-план – это в определенном смысле дорожная карта действий претендента на получение стартовой финансовой поддержки, гарантия успеха организации собственного дела. Важна уверенность человека в перспективах своего предприятия и в его развитии", – подчеркнула Фролова.
Благодаря программе "Начни свой бизнес" в Республике Карелия свое предприятие открыли 18 человек предпенсионного возраста.
"Планы громадные, хочу развить направления те, которые есть, начать направления, открыть новые для младших школьников и получить образовательную лицензию. Это как минимум. И в дальнейшем открыться в других районах города", – поделилась своими планами Ольга Лахтанова.
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