https://ria.ru/20201011/astrologiya-1579091288.html

Составлен любовный гороскоп на октябрь для каждого знака зодиака

Писательница и эксперт по астрологии Кейт Роуз составила любовный гороскоп на октябрь для каждого знака зодиака, сообщает YourTango. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T06:44

2020-10-11T06:44

2020-10-11T06:44

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астрология

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новости культуры

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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Писательница и эксперт по астрологии Кейт Роуз составила любовный гороскоп на октябрь для каждого знака зодиака, <a href="https://www.yourtango.com/2020337325/2020-october-monthly-horoscope-for-all-zodiac-signs-relationships" target="_blank">сообщает</a> YourTango. По ее словам, у <strong>Овнов</strong> месяц выдастся очень напряженным. Представители этого знака в какой-то момент могут почувствовать, что не могут двигаться вперед, а также постоянно в чем-то разочаровываться. "Постарайтесь как можно точнее понять, что вам действительно интересно, чтобы найти внутренний баланс", – рекомендует автор гороскопа. А вот у <strong>Тельцов</strong>, наоборот, в октябре все сложится благополучно. Представители этого знака, наконец, станут достаточно уверенными в себе, чтобы рисковать и принимать важные решения, особенно связанные с отношениями. <strong>Близнецам</strong>, которые и так под конец года испытывают сильное напряжение, следует приложить максимум усилий и не допустить, чтобы скука и плохие мысли овладели ими. "Если вас что-то беспокоит в отношениях, сообщите об этом своему партнеру, вместо того, чтобы сторониться его. Ваши усилия окупятся в следующем месяце", – советует Кейт Роуз. <strong>Раки</strong>, по мнению писательницы, должны решиться и выйти из своей "раковины". Это необходимо для того, чтобы принять события, которые происходят в их жизни, а не прятаться от них. Если для многих знаков зодиака октябрь покажется тяжелым месяцем, то для <strong>Львов</strong> наконец-то загорится "зеленый свет", чтобы говорить правду и быть более открытым с партнером. Однако перед этим Львы должны спросить: достаточно ли они доверяют себе? В октябре <strong>Девы</strong> будут сосредоточены на исцелении себя, а также романтических отношений. "Поскольку ваш месяц только закончился, вы все еще можете ощущать, что вам нужно обдумать то, что произошло. Это нормально, только будьте осторожны, чтобы не погрязнуть в этом", – предупреждает эксперт по астрологии. Октябрь – месяц <strong>Весов,</strong> и представители этого знака будут чувствовать себя великолепно. Главное, не тратить время на мысли о предстоящем счастье и стараться не думать о возможных сюрпризах в любви. "Помните, что вы приложили много усилий, чтобы получить желаемое. Думайте лучше о себе и своей ценности, потому что вы и так получите то, что заслуживаете", – считает Кейт Роуз. <strong>Скорпионам</strong> в октябре нужно затаиться и поразмышлять, ничего не предпринимая. "Ваше реалистичное отношение к жизни вряд ли придется сейчас кому-то по душе. Старайтесь не ожидать слишком многого от партнера, но при этом оставайтесь сами собой", – рекомендует писательница. <strong>Стрельцы</strong> последнее время, скорее всего, чувствовали, что оказались в тупике, и все происходило не так быстро, как они привыкли. Теперь все будет по-другому. Пришло время перемен. "Доверьтесь процессу и помните, что точно рассчитать удачный момент не всегда получается", – уверена Роуз. <strong>Козерогам</strong> нужно постараться реально смотреть на вещи. То, что происходит в их отношениях на самом деле, не то, что им кажется. "Помните, хоть вам страшно, пришло время что-то менять. Всем нужно иногда выходить из зоны комфорта", – считает автор гороскопа. Кейт Роуз утверждает, что в 2021-м году в жизни <strong>Водолеев</strong> произойдут большие перемены. Поэтому пока лучше затаиться и никому не рассказывать о своих грандиозных планах, вроде переезда или новых отношений. "Наслаждайтесь этим приятным ощущением тайны и помните, не все, кто говорит, что поддерживают вас, на самом деле так сделает. Вы должны защитить себя и тех, кого любите", – предупреждает писательница. <strong>Рыбы</strong> не должны забывать, что они постоянно борются с темной и светлой стороной, обе из которых дополняют представителей характер этого знака зодиака. Кейт Роуз говорит: "Не пытайтесь скрыть свою тьму, так как встреча с человеком, который предназначен для вас, произойдет именно на этой стороне".

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https://ria.ru/20200913/goroskop-1577104801.html

https://ria.ru/20200927/zodiac-1577782543.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, стиль жизни, новости культуры