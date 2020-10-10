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https://ria.ru/20201010/vks-rossii-1579076309.html
"Легко свалиться": боевой летчик объяснил, чем опасна большая высота
Сверхзвуковая скорость, недосягаемость для зенитных ракет и опасность потери контроля над самолетом — многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T08:00
2020-10-10T08:00
россия
владимир попов
воздушно-космические силы россии
миг-31
су-34
безопасность
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Сверхзвуковая скорость, недосягаемость для зенитных ракет и опасность потери контроля над самолетом — многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа впервые отработали ночную атаку в стратосфере. Подъем на такие высоты — важный и очень сложный тактический элемент боевой подготовки летчиков. Для чего это надо — в материале РИА Новости.Законы физикиК полетам на больших высотах допускают не сразу и не всех — надо пройти специальную подготовку. На высоте 15 километров машина ведет себя совсем иначе, нежели на стандартных рабочих высотах в шесть-семь тысяч метров над уровнем моря.Сначала пилоты учатся уверенно контролировать самолет на высоте восемь-десять километров, затем на двенадцати, причем с разными весовыми характеристиками — полностью заправленный, с бомбовой нагрузкой или "пустой".Заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов отметил в беседе с РИА Новости, что в стратосфере истребитель становится инертным: из-за сильно разреженного воздуха реагирует на отклонение рулей с некоторым запозданием."Чтобы создать управляющий момент, требуется большее отклонение, — уточняет он. — Но если дать вправо или влево сверх определенной нормы, то на выводе потребуются большие усилия, которых может не хватить, и самолет свалится с высоты. При этом легкой машиной управлять проще, чем с полной заправкой. Долго держаться в стратосфере очень сложно".Другая особенность — повышенная инерция и сложности с определением расстояний. "Когда идешь ведомым в группе, если чуть дал газу, сразу начинаешь догонять ведущего, — рассказывает генерал. — Бывает и так: снижаешь тягу до минимума, кажется, меньше уже нельзя — двигатель встанет, а инерция настолько сильная, что обгоняешь ведущего. Надо очень точно рассчитывать инерцию".На средних и малых высотах самолет гораздо послушнее, намного четче реагирует на команды органов управления. Машины идут парами, словно привязанные друг к другу. В стратосфере же в целях безопасности истребители стараются удерживать дистанцию в 200 метров. Это сохраняет запас времени для экстренного маневра.Несмотря на возможности автоматики, на больших высотах летчики обычно всегда берут управление на себя, продолжает Попов. А если это боевая ситуация, то тем более — на такие маневры, как уход от огня противника или пуски ракет, способен только человек."Иду по приборам"Еще больше стратосферный полет осложняет темное время суток — ночью летчик всегда испытывает сильное психологическое и физическое напряжение."Горизонта практически не видно, — поясняет генерал. — В небе различимы лишь редкие звезды, на земле — огоньки. А если облачность — вообще идешь по приборам. Психика максимально нагружена. Еще ведь надо выполнять тактические маневры, заходить на цель, уклоняться от чужой ракеты или выпускать свою".В ВКС разработаны специальные тесты для проверки реакции в темноте. Курсанта заводят в темную комнату, ослепляют яркой вспышкой и засекают время, когда он различит геометрическую фигуру или силуэт самолета. Хороший показатель — четыре-пять секунд.Как бы то ни было, без ночных стратосферных полетов сегодня не обойтись — это один из самых эффективных способов противостоять авиации противника. Экипажи всех современных истребителей, самолетов-разведчиков и бомбардировщиков должны уметь действовать на сверхбольших высотах и выполнять боевые задачи там, где раньше летали в основном испытатели.В частности, истребителям приходится подниматься в стратосферу для того, чтобы предотвратить массовый налет стратегической авиации противника. Те же американские бомбардировщики B-52 идут на высотах порядка двенадцати километров."Чтобы провести успешную атаку, всегда выгоднее находиться чуть выше противника, — говорит летчик. — Его легче обнаружить, проще маневрировать и догнать. К тому же некоторые системы ПВО попросту не достают цели в стратосфере. Помню, так мы работали в Афганистане — и нас не могли сбить".Рекордсмены стратосферыПолеты истребителей-бомбардировщиков Су-34 в стратосфере ярко демонстрируют, насколько сильно конструкторы продвинулись в разработке многофункциональных боевых комплексов. Ведь предшественник "тридцатьчетверки" — бомбардировщик Су-24 — был крайне плохо приспособлен для маневрирования на сверхбольших высотах."Важную роль играет вес машины и мощность силовой установки, — указывает Попов. — Соотношение "сухой" массы Су-24, не заправленного топливом и маслами, и его длины составляет примерно метр на тонну. Это, по сути, кусок металла. Но его специально проектировали с колоссальной прочностью фюзеляжа и крыла. Эти бомбардировщики летают с огромными перегрузками. Так, Су-24 — первый самолет, способный действовать на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. Но слишком тяжелый — с полной бомбовой нагрузкой и на семь километров поднимаешься еле-еле".Истребитель-бомбардировщик Су-34 при необходимости может быть и перехватчиком, и разведчиком, и ударным истребителем. Этой машине доступен широкий спектр высот и скоростей — от 50-100 метров до 14-15 километров, и от 500 до 2000 километров в час.Надо отметить, у ВКС России уже давно есть другой уникальный самолет, для которого стратосфера — родная стихия. Перехватчик МиГ-31, разработанный в 1970-х, до сих пор считается лучшим в мире высотным истребителем. За счет непревзойденных технических характеристик он развивает скорость почти в 3000 километров в час."В боевой авиации есть понятие "динамический потолок", — объясняет летчик. — Выполняя атаку, самолет разгоняется, выходит на предельную высоту и делает так называемую динамическую горку. Конечно, теряет кинетическую энергию — на такой высоте долго машину не удержать, она начинает планировать вниз. Но для успешной атаки требуется всего несколько секунд. Так вот, МиГ-31БМ с высоты 40 километров может атаковать космические аппараты на низкой орбите. На вершине динамической горки летчик выпускает ракету по спутникам, находящимся на удалении до 120 километров от Земли".Отметим: в последние годы на базе МиГ-31 разрабатывают перспективный комплекс дальнего перехвата. Новый самолет будет летать еще быстрее и выше. ПАК ДП с увеличенным боевым радиусом станет важным звеном в системе воздушно-космической обороны страны и сможет противостоять самым современным ракетным вооружениям и авиационной технике.
https://ria.ru/20200705/1573855201.html
https://ria.ru/20200125/1563794216.html
https://ria.ru/20200727/1574867515.html
сразу видно, что генерал уже старенький, робеет, как бы, на мой взгляд.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, владимир попов, воздушно-космические силы россии, миг-31, су-34, безопасность

"Легко свалиться": боевой летчик объяснил, чем опасна большая высота

08:00 10.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-34 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015
Самолет Су-34 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Сверхзвуковая скорость, недосягаемость для зенитных ракет и опасность потери контроля над самолетом — многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа впервые отработали ночную атаку в стратосфере. Подъем на такие высоты — важный и очень сложный тактический элемент боевой подготовки летчиков. Для чего это надо — в материале РИА Новости.

Законы физики

К полетам на больших высотах допускают не сразу и не всех — надо пройти специальную подготовку. На высоте 15 километров машина ведет себя совсем иначе, нежели на стандартных рабочих высотах в шесть-семь тысяч метров над уровнем моря.
Сначала пилоты учатся уверенно контролировать самолет на высоте восемь-десять километров, затем на двенадцати, причем с разными весовыми характеристиками — полностью заправленный, с бомбовой нагрузкой или "пустой".
Заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов отметил в беседе с РИА Новости, что в стратосфере истребитель становится инертным: из-за сильно разреженного воздуха реагирует на отклонение рулей с некоторым запозданием.
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"Чтобы создать управляющий момент, требуется большее отклонение, — уточняет он. — Но если дать вправо или влево сверх определенной нормы, то на выводе потребуются большие усилия, которых может не хватить, и самолет свалится с высоты. При этом легкой машиной управлять проще, чем с полной заправкой. Долго держаться в стратосфере очень сложно".
Другая особенность — повышенная инерция и сложности с определением расстояний. "Когда идешь ведомым в группе, если чуть дал газу, сразу начинаешь догонять ведущего, — рассказывает генерал. — Бывает и так: снижаешь тягу до минимума, кажется, меньше уже нельзя — двигатель встанет, а инерция настолько сильная, что обгоняешь ведущего. Надо очень точно рассчитывать инерцию".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийские многоцелевые истребители Су-35С (справа) и Су-34 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российские многоцелевые истребители Су-35С (справа) и Су-34 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российские многоцелевые истребители Су-35С (справа) и Су-34 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
На средних и малых высотах самолет гораздо послушнее, намного четче реагирует на команды органов управления. Машины идут парами, словно привязанные друг к другу. В стратосфере же в целях безопасности истребители стараются удерживать дистанцию в 200 метров. Это сохраняет запас времени для экстренного маневра.
Несмотря на возможности автоматики, на больших высотах летчики обычно всегда берут управление на себя, продолжает Попов. А если это боевая ситуация, то тем более — на такие маневры, как уход от огня противника или пуски ракет, способен только человек.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Воздушный парад Победы в Москве

"Иду по приборам"

Еще больше стратосферный полет осложняет темное время суток — ночью летчик всегда испытывает сильное психологическое и физическое напряжение.
"Горизонта практически не видно, — поясняет генерал. — В небе различимы лишь редкие звезды, на земле — огоньки. А если облачность — вообще идешь по приборам. Психика максимально нагружена. Еще ведь надо выполнять тактические маневры, заходить на цель, уклоняться от чужой ракеты или выпускать свою".
В ВКС разработаны специальные тесты для проверки реакции в темноте. Курсанта заводят в темную комнату, ослепляют яркой вспышкой и засекают время, когда он различит геометрическую фигуру или силуэт самолета. Хороший показатель — четыре-пять секунд.
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Как бы то ни было, без ночных стратосферных полетов сегодня не обойтись — это один из самых эффективных способов противостоять авиации противника. Экипажи всех современных истребителей, самолетов-разведчиков и бомбардировщиков должны уметь действовать на сверхбольших высотах и выполнять боевые задачи там, где раньше летали в основном испытатели.
В частности, истребителям приходится подниматься в стратосферу для того, чтобы предотвратить массовый налет стратегической авиации противника. Те же американские бомбардировщики B-52 идут на высотах порядка двенадцати километров.
"Чтобы провести успешную атаку, всегда выгоднее находиться чуть выше противника, — говорит летчик. — Его легче обнаружить, проще маневрировать и догнать. К тому же некоторые системы ПВО попросту не достают цели в стратосфере. Помню, так мы работали в Афганистане — и нас не могли сбить".
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке
Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке

Рекордсмены стратосферы

Полеты истребителей-бомбардировщиков Су-34 в стратосфере ярко демонстрируют, насколько сильно конструкторы продвинулись в разработке многофункциональных боевых комплексов. Ведь предшественник "тридцатьчетверки" — бомбардировщик Су-24 — был крайне плохо приспособлен для маневрирования на сверхбольших высотах.
"Важную роль играет вес машины и мощность силовой установки, — указывает Попов. — Соотношение "сухой" массы Су-24, не заправленного топливом и маслами, и его длины составляет примерно метр на тонну. Это, по сути, кусок металла. Но его специально проектировали с колоссальной прочностью фюзеляжа и крыла. Эти бомбардировщики летают с огромными перегрузками. Так, Су-24 — первый самолет, способный действовать на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. Но слишком тяжелый — с полной бомбовой нагрузкой и на семь километров поднимаешься еле-еле".
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 при необходимости может быть и перехватчиком, и разведчиком, и ударным истребителем. Этой машине доступен широкий спектр высот и скоростей — от 50-100 метров до 14-15 километров, и от 500 до 2000 километров в час.
Надо отметить, у ВКС России уже давно есть другой уникальный самолет, для которого стратосфера — родная стихия. Перехватчик МиГ-31, разработанный в 1970-х, до сих пор считается лучшим в мире высотным истребителем. За счет непревзойденных технических характеристик он развивает скорость почти в 3000 километров в час.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
"В боевой авиации есть понятие "динамический потолок", — объясняет летчик. — Выполняя атаку, самолет разгоняется, выходит на предельную высоту и делает так называемую динамическую горку. Конечно, теряет кинетическую энергию — на такой высоте долго машину не удержать, она начинает планировать вниз. Но для успешной атаки требуется всего несколько секунд. Так вот, МиГ-31БМ с высоты 40 километров может атаковать космические аппараты на низкой орбите. На вершине динамической горки летчик выпускает ракету по спутникам, находящимся на удалении до 120 километров от Земли".
Отметим: в последние годы на базе МиГ-31 разрабатывают перспективный комплекс дальнего перехвата. Новый самолет будет летать еще быстрее и выше. ПАК ДП с увеличенным боевым радиусом станет важным звеном в системе воздушно-космической обороны страны и сможет противостоять самым современным ракетным вооружениям и авиационной технике.
© РИА Новости / Скрынников / Перейти в фотобанкМиГ-31
МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Скрынников
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МиГ-31
 
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РоссияВладимир ПоповВоздушно-космические силы РоссииМиГ-31Су-34Безопасность
 
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