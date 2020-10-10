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https://ria.ru/20201010/toplivo-1579134932.html
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за утечки топлива в Ангару
Около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару в Кежемском районе Красноярского края, введен режим ЧС, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T05:51
2020-10-10T15:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару в <a href="http://ria.ru/location_Kezhemskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кежемском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, введен режим ЧС, сообщается на сайте регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара", — говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что силы и средства МЧС не привлекаются, а режим ЧС введен местной администрацией.В администрации Кежемского района РИА Новости сообщили, что в Ангару попало примерно 500 литров дизельного топлива."В данный момент детали уточняются. По предварительным данным, в воду с баржи попало около 500 литров дизельного топлива. Масляных пятен нет, последствия устранены. На место выехала группа из представителей <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, ОМВД, УБЭП, администрации плюс три спасателя", — сказал собеседник агентства.В региональном главке МЧС также сообщили о введении режима ЧС на территории <a href="http://ria.ru/location_Bolshemurtinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Большемуртинского района</a> Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия "Север".
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578737899.html
Вот и начали действовать поправки в конституции о защите природы. Каждую неделю что-нибудь проливают. Где конституция, Владимир Владимирович?
31
Я надеюсь хозяин баржи уже сухарей насушил?
13
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красноярский край
РИА Новости
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Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за утечки топлива в Ангару

05:51 10.10.2020 (обновлено: 15:15 10.10.2020)
 
© Пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье. Алена ГильмуллинаРека Ангара
Река Ангара - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье. Алена Гильмуллина
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. Около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару в Кежемском районе Красноярского края, введен режим ЧС, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что силы и средства МЧС не привлекаются, а режим ЧС введен местной администрацией.
В администрации Кежемского района РИА Новости сообщили, что в Ангару попало примерно 500 литров дизельного топлива.
"В данный момент детали уточняются. По предварительным данным, в воду с баржи попало около 500 литров дизельного топлива. Масляных пятен нет, последствия устранены. На место выехала группа из представителей СК, ОМВД, УБЭП, администрации плюс три спасателя", — сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС также сообщили о введении режима ЧС на территории Большемуртинского района Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия "Север".
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
 
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