https://ria.ru/20201010/toplivo-1579134932.html

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за утечки топлива в Ангару

Около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару в Кежемском районе Красноярского края, введен режим ЧС, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T05:51

2020-10-10T05:51

2020-10-10T15:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару в <a href="http://ria.ru/location_Kezhemskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кежемском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, введен режим ЧС, сообщается на сайте регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара", — говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что силы и средства МЧС не привлекаются, а режим ЧС введен местной администрацией.В администрации Кежемского района РИА Новости сообщили, что в Ангару попало примерно 500 литров дизельного топлива."В данный момент детали уточняются. По предварительным данным, в воду с баржи попало около 500 литров дизельного топлива. Масляных пятен нет, последствия устранены. На место выехала группа из представителей <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, ОМВД, УБЭП, администрации плюс три спасателя", — сказал собеседник агентства.В региональном главке МЧС также сообщили о введении режима ЧС на территории <a href="http://ria.ru/location_Bolshemurtinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Большемуртинского района</a> Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия "Север".

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578737899.html

Роман Ушенин Вот и начали действовать поправки в конституции о защите природы. Каждую неделю что-нибудь проливают. Где конституция, Владимир Владимирович? 31

Jarushkin Я надеюсь хозяин баржи уже сухарей насушил? 13

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красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия