https://ria.ru/20201010/tikhanovskaya-1579225173.html

Опубликовано видео первого за четыре месяца разговора Тихановской с мужем

Телеканал "360" опубликовал фрагмент разговора экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с мужем Сергеем, находящимся под арестом. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T21:34

2020-10-10T21:34

2020-10-10T23:02

александр лукашенко

белоруссия

литва

светлана тихановская

эммануэль макрон

цик белоруссии

ангела меркель

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Телеканал "360" опубликовал фрагмент разговора экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> с мужем Сергеем, находящимся под арестом.Тихановский, в свою очередь, поинтересовался у жены насчет поддержки со стороны президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> и канцлера <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a>. "Хорошие люди, поддерживают нас. <…> Верят в нашу победу", — ответила Светлана.Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог подписать необходимые документы, так как отбывал административный арест. В итоге оппозиция выдвинула для участия в выборах его супругу Светлану.Следственный комитет Белоруссии возбудил против Тихановского дело об организации массовых беспорядков и призывах к насилию против полицейских. По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", против Сергея также завели уголовное дело о препятствии проведению выборов. Тихановский содержится в следственном изоляторе города Жодино.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.После этого по инициативе Тихановской в стране создали Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.Впоследствии российское МВД также включило Тихановскую в базу разыскиваемых лиц<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578933220.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/tikhanovskaya-1578308915.html

Денис Чистов До чего же она косноязычная.... и как "это" будет управлять страной? Понятно что при ней страна будет управляться извне, как и "незалежная" 222

Сергей Норд Да, не выйдет из Светки легендарной декабристки из летописей, легенд и народных преданий. Засосало её европейское болото со всеми удобствами.. 184

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белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, литва, светлана тихановская, эммануэль макрон, цик белоруссии, ангела меркель