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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201010/tikhanovskaya-1579204424.html
"Первый раз за четыре месяца": Тихановская поговорила с мужем по телефону
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская впервые после отъезда из страны поговорила по телефону с мужем, который содержится под стражей в РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T18:37
2020-10-10T20:06
протесты в белоруссии
светлана тихановская
илья тихановский
цик белоруссии
александр лукашенко
минская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> впервые после отъезда из страны поговорила по телефону с мужем, который содержится под стражей в <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>, сообщила в субботу пресс-служба политика."Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея <a href="http://ria.ru/person_ilya-tikhanovskiy/" target="_blank" data-auto="true">Тихановских</a>. Это первый разговор за четыре месяца, за 134 дня", — говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/tsikhanouskaya/247" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм</a>-канале.Ранее супруг Тихановской, Сергей, собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Однако зарегистрировать инициативную группу смогла его жена, она впоследствии участвовала в президентских выборах.После выборов 9 августа, на которых, по данным <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a>, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Ее супруг содержится в следственном изоляторе города Жодино в Минской области в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. Тихановский был задержан во время избирательной кампании.
https://ria.ru/20201010/prank-1579133771.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579063689.html
Муж как услышал что Лукашенко ей 15 тысяч долларов дал, сразу звонить, требовать отчёт, где деньги Свет?..))
38
Главное, чтобы это не Вован с Лексусом оказались.
36
22
минская область
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, илья тихановский, цик белоруссии, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире

"Первый раз за четыре месяца": Тихановская поговорила с мужем по телефону

18:37 10.10.2020 (обновлено: 20:06 10.10.2020)
 
© REUTERS / Kay Nietfeld/PoolСветлана Тихановская в Берлине
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© REUTERS / Kay Nietfeld/Pool
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская впервые после отъезда из страны поговорила по телефону с мужем, который содержится под стражей в Минской области, сообщила в субботу пресс-служба политика.
"Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за четыре месяца, за 134 дня", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 03:52
Пранкер рассказал о беседе с парламентом Дании от лица Тихановской
Ранее супруг Тихановской, Сергей, собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Однако зарегистрировать инициативную группу смогла его жена, она впоследствии участвовала в президентских выборах.
После выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК Белоруссии, победил Лукашенко, Тихановская уехала в Литву. Ее супруг содержится в следственном изоляторе города Жодино в Минской области в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. Тихановский был задержан во время избирательной кампании.

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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 16:35
Запросила денег "на жизнь". Лукашенко напомнил, как "спас" Тихановскую
 
Обсудить22
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяИлья ТихановскийЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинская областьБелоруссияВ мире
 
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