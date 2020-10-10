https://ria.ru/20201010/tikhanovskaya-1579204424.html

"Первый раз за четыре месяца": Тихановская поговорила с мужем по телефону

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская впервые после отъезда из страны поговорила по телефону с мужем, который содержится под стражей в РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T18:37

2020-10-10T18:37

2020-10-10T20:06

протесты в белоруссии

светлана тихановская

илья тихановский

цик белоруссии

александр лукашенко

минская область

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> впервые после отъезда из страны поговорила по телефону с мужем, который содержится под стражей в <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>, сообщила в субботу пресс-служба политика."Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея <a href="http://ria.ru/person_ilya-tikhanovskiy/" target="_blank" data-auto="true">Тихановских</a>. Это первый разговор за четыре месяца, за 134 дня", — говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/tsikhanouskaya/247" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм</a>-канале.Ранее супруг Тихановской, Сергей, собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Однако зарегистрировать инициативную группу смогла его жена, она впоследствии участвовала в президентских выборах.После выборов 9 августа, на которых, по данным <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a>, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Ее супруг содержится в следственном изоляторе города Жодино в Минской области в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. Тихановский был задержан во время избирательной кампании.

https://ria.ru/20201010/prank-1579133771.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579063689.html

Арсений Новиков Муж как услышал что Лукашенко ей 15 тысяч долларов дал, сразу звонить, требовать отчёт, где деньги Свет?..)) 38

Калинка Малинкова Главное, чтобы это не Вован с Лексусом оказались. 36

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минская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, илья тихановский, цик белоруссии, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире