https://ria.ru/20201010/rospotrebnadzor-1579228528.html

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, введенных из-за распространения... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T22:30

2020-10-10T22:30

2020-10-10T22:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Управление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> усилило контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства."В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, направленных на предупреждение распространения инфекции", - говорится в сообщении.Добавляется, что в субботу 10 октября управлением были проведены рейдовые проверки в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах. В ходе проверок выявлены нарушения.Так, в рамках мониторинга было проверено 12 объектов торговли, из них в 7 объектах были выявлены нарушения: в шести магазинах "<a href="http://ria.ru/organization_Pjaterochka/" target="_blank" data-auto="true">Пятерочка</a>" и в магазине "<a href="http://ria.ru/organization_Auchan_SA/" target="_blank" data-auto="true">Ашан</a>". Больше всего нарушений установлено в магазине "Пятерочка" на Озерной улице.Кроме того, нарушения санитарно-эпидемиологических требований установлены и при проверке театра <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a> на Малой Ордынке, театре Моссовета, торговых центрах Столица и <a href="http://ria.ru/location_Solnechnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Солнечный</a> (ЗАО) и в Московском цирке на Цветном бульваре.В ведомстве напомнили, что за нарушения противоэпидемического режима в период угрозы распространения коронавирусной инфекции предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201009/bary-1579113343.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва