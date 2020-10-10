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Названы бесполезные методы похудения
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал неэффективные методы в борьбе с лишним весом. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T09:28
2020-10-10T15:46
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TjjdyA6eSnA&amp;ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" назвал неэффективные методы в борьбе с лишним весом.В качестве примера он привел процедуру криолиполиза, во время которой кожа подвергается воздействию холода, и липосакции. Последняя, по его словам, подходит лишь тем, у кого есть локальные дефекты в виде жировых отложений в нижней части живота или на ягодицах.Мясников также назвал "разводкой" вакуумные массажи, которые стали популярными в последнее время.Специалист напомнил, что лишний вес во многом зависит от гормонов. Для того чтобы ускорить обмен веществ и "обмануть" гормональную систему, он посоветовал увеличить физическую активность и полностью изменить образ жизни.
https://ria.ru/20201008/dieta-1578744724.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Названы бесполезные методы похудения

09:28 10.10.2020 (обновлено: 15:46 10.10.2020)
 
© Fotolia / zaretskaya Сантиметр на тарелке
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Fotolia / zaretskaya
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал неэффективные методы в борьбе с лишним весом.
В качестве примера он привел процедуру криолиполиза, во время которой кожа подвергается воздействию холода, и липосакции. Последняя, по его словам, подходит лишь тем, у кого есть локальные дефекты в виде жировых отложений в нижней части живота или на ягодицах.

"Жир — это эндокринный орган, мы не до конца знаем функцию и биохимию. Из-за липосакции может нарушиться электролитный баланс, может отказать сердце", — объяснил врач.

Мясников также назвал "разводкой" вакуумные массажи, которые стали популярными в последнее время.
Специалист напомнил, что лишний вес во многом зависит от гормонов. Для того чтобы ускорить обмен веществ и "обмануть" гормональную систему, он посоветовал увеличить физическую активность и полностью изменить образ жизни.
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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