https://ria.ru/20201010/pokhudenie-1579142441.html

Названы бесполезные методы похудения

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал неэффективные методы в борьбе с лишним весом. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T09:28

2020-10-10T09:28

2020-10-10T15:46

александр мясников (врач)

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/83695/75/836957522_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_64eed8213eb07f39f9cbea07c0d73cf2.jpg

<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TjjdyA6eSnA&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" назвал неэффективные методы в борьбе с лишним весом.В качестве примера он привел процедуру криолиполиза, во время которой кожа подвергается воздействию холода, и липосакции. Последняя, по его словам, подходит лишь тем, у кого есть локальные дефекты в виде жировых отложений в нижней части живота или на ягодицах.Мясников также назвал "разводкой" вакуумные массажи, которые стали популярными в последнее время.Специалист напомнил, что лишний вес во многом зависит от гормонов. Для того чтобы ускорить обмен веществ и "обмануть" гормональную систему, он посоветовал увеличить физическую активность и полностью изменить образ жизни.

https://ria.ru/20201008/dieta-1578744724.html

9

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество