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Оперного певца Пьявко похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Народного артиста СССР, оперного певца Владислава Пьявко похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище, рассказали РИА Новости в пресс-службе Большого театра в... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:39

2020-10-10T14:39

2020-10-10T22:59

культура

большой театр

москва

владислав пьявко

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Народного артиста СССР, оперного певца <a href="http://ria.ru/person_0d3da74eaea86f3fb88a878443b42761/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Пьявко</a> похоронили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на Новодевичьем кладбище, рассказали РИА Новости в пресс-службе Большого театра в субботу.Пьявко скончался на 80-м году жизни 7 октября. Прощание с ним прошло в субботу в Большом зале ЦКБ управления делами президента."Владислава Ивановича похоронили", - рассказали в пресс-службе.Владислав Пьявко - советский и российский оперный певец, народный артист СССР. С 1966 по 1989 год был солистом Большого театра, после чего до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

москва

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр, москва, владислав пьявко, общество