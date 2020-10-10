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Оперного певца Пьявко похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Народного артиста СССР, оперного певца Владислава Пьявко похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище, рассказали РИА Новости в пресс-службе Большого театра в... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:39
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культура
большой театр
москва
владислав пьявко
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Народного артиста СССР, оперного певца <a href="http://ria.ru/person_0d3da74eaea86f3fb88a878443b42761/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Пьявко</a> похоронили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на Новодевичьем кладбище, рассказали РИА Новости в пресс-службе Большого театра в субботу.Пьявко скончался на 80-м году жизни 7 октября. Прощание с ним прошло в субботу в Большом зале ЦКБ управления делами президента."Владислава Ивановича похоронили", - рассказали в пресс-службе.Владислав Пьявко - советский и российский оперный певец, народный артист СССР. С 1966 по 1989 год был солистом Большого театра, после чего до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.
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большой театр, москва, владислав пьявко, общество

Оперного певца Пьявко похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

14:39 10.10.2020 (обновлено: 22:59 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОперный певец Владислав Пьявко
Оперный певец Владислав Пьявко - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Народного артиста СССР, оперного певца Владислава Пьявко похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище, рассказали РИА Новости в пресс-службе Большого театра в субботу.
Пьявко скончался на 80-м году жизни 7 октября. Прощание с ним прошло в субботу в Большом зале ЦКБ управления делами президента.
"Владислава Ивановича похоронили", - рассказали в пресс-службе.
Владислав Пьявко - советский и российский оперный певец, народный артист СССР. С 1966 по 1989 год был солистом Большого театра, после чего до 1996 года был солистом Немецкой государственной оперы. Преподавал в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского и в Московской государственной консерватории имени Чайковского.
 
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КультураБольшой театрМоскваВладислав ПьявкоОбщество
 
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