В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan CarlsonЗапуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson
ООН, 10 окт – РИА Новости. США готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая, заявил, выступая на заседании Первого комитета ГА ООН, постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.
Заседание Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, проходит в пятницу.
"Китай действительно стал третьей по величине ядерной державой на Земле, абсолютно не ограниченной никакими соглашениями по контролю над ядерными вооружениями. И аналогично Китаю, Российская Федерация занимается массовым расширением своего ядерного потенциала и введением новых изощренных систем доставки, которые также угрожают разжечь новую трехстороннюю гонку ядерных вооружений", - сказал Вуд.
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По его словам, Вашингтону "предстоит принять стратегическое решение, чтобы соответствовать продолжающемуся наращиванию ядерного потенциала России и Китая".
"Однако напротив, мы продолжали бить тревогу по поводу этого потенциально дестабилизирующего события для международной безопасности и обращаемся сегодня к вам за помощью в решении этой проблемы. Если мы не получим этой помощи, нам придется в одностороннем порядке или совместно с нашими союзниками предпринять любые шаги, которые потребуются для защиты интересов нашей национальной безопасности", - заявил Вуд.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.