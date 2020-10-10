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https://ria.ru/20201010/oruzhie-1579126825.html
В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
США готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая,... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T00:25
2020-10-10T00:25
россия
китай
оон
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в мире
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<strong>ООН, 10 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, заявил, выступая на заседании Первого комитета ГА ООН, постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.Заседание Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, проходит в пятницу.По его словам, Вашингтону "предстоит принять стратегическое решение, чтобы соответствовать продолжающемуся наращиванию ядерного потенциала России и Китая".Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html
https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577124270.html
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россия, китай, оон, сша, в мире

В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая

00:25 10.10.2020
 
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan CarlsonЗапуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson
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ООН, 10 окт – РИА Новости. США готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая, заявил, выступая на заседании Первого комитета ГА ООН, постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.
Заседание Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, проходит в пятницу.
"Китай действительно стал третьей по величине ядерной державой на Земле, абсолютно не ограниченной никакими соглашениями по контролю над ядерными вооружениями. И аналогично Китаю, Российская Федерация занимается массовым расширением своего ядерного потенциала и введением новых изощренных систем доставки, которые также угрожают разжечь новую трехстороннюю гонку ядерных вооружений", - сказал Вуд.
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По его словам, Вашингтону "предстоит принять стратегическое решение, чтобы соответствовать продолжающемуся наращиванию ядерного потенциала России и Китая".
"Однако напротив, мы продолжали бить тревогу по поводу этого потенциально дестабилизирующего события для международной безопасности и обращаемся сегодня к вам за помощью в решении этой проблемы. Если мы не получим этой помощи, нам придется в одностороннем порядке или совместно с нашими союзниками предпринять любые шаги, которые потребуются для защиты интересов нашей национальной безопасности", - заявил Вуд.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
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