https://ria.ru/20201010/oruzhie-1579126825.html

В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая

США готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая,... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T00:25

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2020-10-10T00:25

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<strong>ООН, 10 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов, если <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, заявил, выступая на заседании Первого комитета ГА ООН, постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.Заседание Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, проходит в пятницу.По его словам, Вашингтону "предстоит принять стратегическое решение, чтобы соответствовать продолжающемуся наращиванию ядерного потенциала России и Китая".Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html

https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577124270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, оон, сша, в мире