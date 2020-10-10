МИД России призвал Германию объясниться из-за ситуации с Навальным
14:29 10.10.2020 (обновлено: 15:47 10.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи у здания клиники "Шарите" в Берлине
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Германия, согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, должна объясниться перед Россией из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они не убедительны", — подчеркнули в МИД.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".
Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он продолжает проходить реабилитацию.
Выводы ОЗХО
Несколько дней назад Организация по запрещению химоружия заявила, что вещества, найденные в организме Алексея Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку".
Согласно выводам экспертов, результаты анализа подтвердили, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, выявленные у пациента, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15. Однако в заключении ОЗХО отсутствовали какие-либо упоминания о боевом нервно-паралитическом веществе.
Тем не менее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что в выводах организации, по его мнению, упоминалось о боевом нервно-паралитическом веществе. Глава ведомства в очередной раз отметил намерение Лондона "призвать Москву к ответу" за инцидент с Навальным.
Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники писала, что в санкционный список из-за ситуации с Навальным, который готовят Париж и Берлин, могут включить девять российских чиновников, в том числе из администрации президента России и структур госбезопасности.
Комментируя эту публикацию, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выводы французских СМИ не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Москвы.