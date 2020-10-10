https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579175735.html

МИД России призвал Германию объясниться из-за ситуации с Навальным

Германия, согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, должна объясниться перед Россией из-за ситуации с Алексеем Навальным,... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:29

2020-10-10T14:29

2020-10-10T15:47

госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

дмитрий песков

москва

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577754937_0:205:3076:1935_1400x0_80_0_0_838e142c32f39f7ab276c24b9ad67093.jpg

<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, должна объясниться перед Россией из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <u><a href="https://ria.ru/location_Tomsk/">Томска</a></u> в Москву, экстренно приземлился в <u><a href="https://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a></u>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <u><a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a></u>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a></u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он продолжает проходить реабилитацию.Выводы ОЗХОНесколько дней назад Организация по запрещению химоружия заявила, что вещества, найденные в организме <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексея Навального</a></u>, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку".Согласно выводам экспертов, результаты анализа подтвердили, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, выявленные у пациента, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15. Однако в заключении ОЗХО отсутствовали какие-либо упоминания о боевом нервно-паралитическом веществе.Тем не менее министр иностранных дел Великобритании <u><a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/">Доминик Рааб</a></u> заявил, что в выводах организации, по его мнению, упоминалось о боевом нервно-паралитическом веществе. Глава ведомства в очередной раз отметил намерение <u><a href="http://ria.ru/location_London_2/">Лондона</a></u> "призвать Москву к ответу" за инцидент с Навальным.Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники писала, что в санкционный список из-за ситуации с Навальным, который готовят Париж и Берлин, могут включить девять российских чиновников, в том числе из администрации президента России и структур госбезопасности. Комментируя эту публикацию, представитель Кремля <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u> подчеркнул, что выводы французских СМИ не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Москвы.

https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579174736.html

https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578998443.html

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579022268.html

Виталик Р Высылайте фашистского посла домой!))) 16

Василий Кнутт Это какой-то сюрреализм. У МИДа закончились патроны и он решил забросать информ поводами. (кстати какая правовая помошь в уголовном деле, если никакого дела в России не возбуждали?) 13

16

москва

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, москва, берлин (город), в мире