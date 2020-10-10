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https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579175735.html
МИД России призвал Германию объясниться из-за ситуации с Навальным
Германия, согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, должна объясниться перед Россией из-за ситуации с Алексеем Навальным,... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:29
2020-10-10T15:47
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
дмитрий песков
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, должна объясниться перед Россией из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <u><a href="https://ria.ru/location_Tomsk/">Томска</a></u> в Москву, экстренно приземлился в <u><a href="https://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a></u>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <u><a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a></u>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a></u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он продолжает проходить реабилитацию.Выводы ОЗХОНесколько дней назад Организация по запрещению химоружия заявила, что вещества, найденные в организме <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексея Навального</a></u>, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку".Согласно выводам экспертов, результаты анализа подтвердили, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, выявленные у пациента, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15. Однако в заключении ОЗХО отсутствовали какие-либо упоминания о боевом нервно-паралитическом веществе.Тем не менее министр иностранных дел Великобритании <u><a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/">Доминик Рааб</a></u> заявил, что в выводах организации, по его мнению, упоминалось о боевом нервно-паралитическом веществе. Глава ведомства в очередной раз отметил намерение <u><a href="http://ria.ru/location_London_2/">Лондона</a></u> "призвать Москву к ответу" за инцидент с Навальным.Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники писала, что в санкционный список из-за ситуации с Навальным, который готовят Париж и Берлин, могут включить девять российских чиновников, в том числе из администрации президента России и структур госбезопасности. Комментируя эту публикацию, представитель Кремля <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u> подчеркнул, что выводы французских СМИ не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Москвы.
https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579174736.html
https://ria.ru/20201010/navalnyy-1579132360.html
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578998443.html
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579022268.html
Высылайте фашистского посла домой!)))
16
Это какой-то сюрреализм. У МИДа закончились патроны и он решил забросать информ поводами. (кстати какая правовая помошь в уголовном деле, если никакого дела в России не возбуждали?)
13
16
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, москва, берлин (город), в мире

МИД России призвал Германию объясниться из-за ситуации с Навальным

14:29 10.10.2020 (обновлено: 15:47 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи у здания клиники "Шарите" в Берлине
Сотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Германия, согласно Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, должна объясниться перед Россией из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они не убедительны", — подчеркнули в МИД.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".
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МИД ответил на заявление немецкого министра по ситуации с Навальным
Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он продолжает проходить реабилитацию.
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Врач назвал дозу алкоголя в анализах Навального при его госпитализации

Выводы ОЗХО

Несколько дней назад Организация по запрещению химоружия заявила, что вещества, найденные в организме Алексея Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку".
Согласно выводам экспертов, результаты анализа подтвердили, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, выявленные у пациента, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15. Однако в заключении ОЗХО отсутствовали какие-либо упоминания о боевом нервно-паралитическом веществе.
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Разработчик "Новичка" оценил симптомы Навального при госпитализации
Тем не менее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что в выводах организации, по его мнению, упоминалось о боевом нервно-паралитическом веществе. Глава ведомства в очередной раз отметил намерение Лондона "призвать Москву к ответу" за инцидент с Навальным.
Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники писала, что в санкционный список из-за ситуации с Навальным, который готовят Париж и Берлин, могут включить девять российских чиновников, в том числе из администрации президента России и структур госбезопасности.
Комментируя эту публикацию, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выводы французских СМИ не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Москвы.
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Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)В мире
 
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