Германия не отвечает на запросы Генпрокуратуры по Навальному, заявил МИД
16:11 10.10.2020 (обновлено: 18:11 10.10.2020)
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России направила ФРГ уже четыре запроса по Алексею Навальному, ответов до сих пор нет, заявили в МИД РФ.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, основаниями для возбуждения уголовного дела по ситуации вокруг Алексея Навального является подтверждение факта совершения против него преступных деяний, а для запуска соответствующих процессуальных процедур необходимы результаты анализов пациента, доказывающие его отравление, которые германская сторона отказывается передавать России.
"Заявления о предполагаемом преступлении, которое может направить сам потерпевший или его законный представитель для этого недостаточно. На их основании проводится доследственная проверка. В этой связи вынуждены поправить министра иностранных дел ФРГ. Запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи, которых набралось уже четыре и которые до сих пор остаются без ответов несмотря на обещания Х.Мааса их предоставить, касаются не только передачи нам результатов анализов и получения доступа к потерпевшему для его опроса (именно об этом он говорил депутатам)", - подчеркнули в МИД РФ.
В МИД РФ добавили, что также не менее важно прояснить вполне конкретные детали данного дела: обстоятельства возникновения и вывоза из России бутылки, на которой якобы были обнаружены следы боевого отравляющего вещества, возможность опроса сопровождавшей Навального гражданки Певчих и другие важнейшие прикладные аспекты, включая разъяснения по поводу поступившего в аэропорт Омска из ФРГ сообщения о его минировании в тот момент, когда туда приземлился борт с Навальным.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.