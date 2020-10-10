Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201010/mid-1579200756.html
Германия не отвечает на запросы Генпрокуратуры по Навальному, заявил МИД
Генпрокуратура России направила ФРГ уже четыре запроса по Алексею Навальному, ответов до сих пор нет, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:11
2020-10-10T18:11
госпитализация алексея навального
мария захарова
хайко маас
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России направила ФРГ уже четыре запроса по <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, ответов до сих пор нет, <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4377199" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявили </a>в МИД РФ.Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, основаниями для возбуждения уголовного дела по ситуации вокруг Алексея Навального является подтверждение факта совершения против него преступных деяний, а для запуска соответствующих процессуальных процедур необходимы результаты анализов пациента, доказывающие его отравление, которые германская сторона отказывается передавать России."Заявления о предполагаемом преступлении, которое может направить сам потерпевший или его законный представитель для этого недостаточно. На их основании проводится доследственная проверка. В этой связи вынуждены поправить министра иностранных дел ФРГ. Запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи, которых набралось уже четыре и которые до сих пор остаются без ответов несмотря на обещания Х.Мааса их предоставить, касаются не только передачи нам результатов анализов и получения доступа к потерпевшему для его опроса (именно об этом он говорил депутатам)", - подчеркнули в МИД РФ.В МИД РФ добавили, что также не менее важно прояснить вполне конкретные детали данного дела: обстоятельства возникновения и вывоза из России бутылки, на которой якобы были обнаружены следы боевого отравляющего вещества, возможность опроса сопровождавшей Навального гражданки Певчих и другие важнейшие прикладные аспекты, включая разъяснения по поводу поступившего в аэропорт <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> из ФРГ сообщения о его минировании в тот момент, когда туда приземлился борт с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
https://ria.ru/20201010/novichok-1579175324.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/vneshnyaya-politika-1579176982.html
1
москва
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, мария захарова, хайко маас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, берлин (город), в мире

Германия не отвечает на запросы Генпрокуратуры по Навальному, заявил МИД

16:11 10.10.2020 (обновлено: 18:11 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России направила ФРГ уже четыре запроса по Алексею Навальному, ответов до сих пор нет, заявили в МИД РФ.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, основаниями для возбуждения уголовного дела по ситуации вокруг Алексея Навального является подтверждение факта совершения против него преступных деяний, а для запуска соответствующих процессуальных процедур необходимы результаты анализов пациента, доказывающие его отравление, которые германская сторона отказывается передавать России.
"Заявления о предполагаемом преступлении, которое может направить сам потерпевший или его законный представитель для этого недостаточно. На их основании проводится доследственная проверка. В этой связи вынуждены поправить министра иностранных дел ФРГ. Запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи, которых набралось уже четыре и которые до сих пор остаются без ответов несмотря на обещания Х.Мааса их предоставить, касаются не только передачи нам результатов анализов и получения доступа к потерпевшему для его опроса (именно об этом он говорил депутатам)", - подчеркнули в МИД РФ.
В МИД РФ добавили, что также не менее важно прояснить вполне конкретные детали данного дела: обстоятельства возникновения и вывоза из России бутылки, на которой якобы были обнаружены следы боевого отравляющего вещества, возможность опроса сопровождавшей Навального гражданки Певчих и другие важнейшие прикладные аспекты, включая разъяснения по поводу поступившего в аэропорт Омска из ФРГ сообщения о его минировании в тот момент, когда туда приземлился борт с Навальным.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 14:27
В МИД РФ назвали "Новичок" западным брендом
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 14:38
"Атака не слабеет". В МИД РФ дали оценку фразе Мааса по делу Навального
 
Обсудить1
Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваХайко МаасМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19
01:36Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
00:57"Талибан" надеется на победу Трампа на выборах
00:31Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
00:26Путин рассказал о модернизации российского АПК
00:24Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
23:58В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
23:45Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
23:39В российском модуле на МКС сломался туалет
23:31Число заболевших COVID-19 за сутки в мире вновь побило рекорд
23:23"Киберпартизаны" взломали сайт национального архива Белоруссии
23:14Армения опровергла заявление об обстреле Азербайджана карабахскими силами
23:03В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
22:48Трамп намерен провести на следующей неделе два митинга, пишут СМИ
22:42Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
22:30Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве
22:26В центре Степанакерта прогремели два взрыва
22:23Число заболевших COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
22:10Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом
21:52Министр правительства Москвы Алексей Немерюк переболел COVID-19
Лента новостейМолния