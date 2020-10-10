https://ria.ru/20201010/legkostupova-1579131439.html

Адвокат рассказал о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой

Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал РЕН ТВ, что в квартире певицы была обнаружена расписка об отчуждении жилья. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:53

2020-10-10T02:53

2020-10-10T12:30

культура

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

россия

сергей жорин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат дочери <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHorin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жорин</a> рассказал <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>, что в квартире певицы была обнаружена расписка об отчуждении жилья."Действительно была найдена расписка об отчуждении квартиры. К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. На данной стадии с ней ознакомиться нельзя", — сказал юрист.По его словам, документ сейчас изучают следователи.Ранее Жорин рассказал, что правоохранители обнаружили в квартире Легкоступовой следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки. Он добавил, что эта версия до сих пор рассматривается как одна из причин смерти певицы.Исполнительница хита "Ягода-малина" певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.

https://ria.ru/20200920/legkostupova-1577510594.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, сергей жорин, происшествия