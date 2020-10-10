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https://ria.ru/20201010/legkostupova-1579131439.html
Адвокат рассказал о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал РЕН ТВ, что в квартире певицы была обнаружена расписка об отчуждении жилья. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:53
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культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
сергей жорин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Адвокат дочери <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHorin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жорин</a> рассказал <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>, что в квартире певицы была обнаружена расписка об отчуждении жилья."Действительно была найдена расписка об отчуждении квартиры. К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. На данной стадии с ней ознакомиться нельзя", — сказал юрист.По его словам, документ сейчас изучают следователи.Ранее Жорин рассказал, что правоохранители обнаружили в квартире Легкоступовой следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки. Он добавил, что эта версия до сих пор рассматривается как одна из причин смерти певицы.Исполнительница хита "Ягода-малина" певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, сергей жорин, происшествия

Адвокат рассказал о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой

02:53 10.10.2020 (обновлено: 12:30 10.10.2020)
 
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал РЕН ТВ, что в квартире певицы была обнаружена расписка об отчуждении жилья.
"Действительно была найдена расписка об отчуждении квартиры. К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. На данной стадии с ней ознакомиться нельзя", — сказал юрист.
По его словам, документ сейчас изучают следователи.
Ранее Жорин рассказал, что правоохранители обнаружили в квартире Легкоступовой следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве артистки. Он добавил, что эта версия до сих пор рассматривается как одна из причин смерти певицы.
Исполнительница хита "Ягода-малина" певица Валентина Легкоступова поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа. Она впала в кому и через несколько дней умерла. Вскрытие показало, что певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети артистки подозревают, что супруг спаивал и избивал их мать.
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваРоссияСергей ЖоринПроисшествия
 
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