https://ria.ru/20201010/kosmetika-1578905960.html

"В очереди за тушью". Почему белорусскую косметику полюбили в России

Белорусский творог, текстиль, товары для дома всегда пользовались спросом у россиян. Несколько лет назад список дополнили сливки, муссы и сыворотки. Но речь не... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T08:00

2020-10-10T08:00

2020-10-10T08:00

протесты в белоруссии

россия

эвелина хромченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

политика

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<strong>МОСКВА, 10 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> Белорусский творог, текстиль, товары для дома всегда пользовались спросом у россиян. Несколько лет назад список дополнили сливки, муссы и сыворотки. Но речь не о молочной продукции, а о косметике. За что столичные модницы любят тушь и помаду made in Belarus, разбиралось РИА Новости."Импортное повыкидывать!""Серия "Аква" — для увлажнения лица. Для хорошей кожи в условиях города — детокс-линия", — объясняет главный технолог Александру Лукашенко. Дело происходило прошлой осенью, президент неожиданно посетил главное косметическое предприятие страны. Руководитель государства внимательно слушает рассказ о том, как создавали первый белорусский бренд косметики, терпеливо вникает в тонкости производства кремов и шампуней. Время от времени задает один и тот же вопрос — из какого сырья продукция."Все из натурального, нашего", — отвечает начальник научно-координационного центра Вероника Романовская. Лукашенко довольно кивает и обещает перейти на белорусскую косметику. "А в моем наборе это есть?" — строго обращается он к помощникам. И, не дожидаясь ответа, дает поручение: "Все импортное у меня повыкидывать. Поставить то, что надо". Цена вопросаИнтересно, что в России эту косметику распробовали раньше, чем в Белоруссии. Главное, что привлекает, — соотношение цена — качество. "Мы привыкли к стереотипу, что хороший шампунь всегда дорогой. Дешевый крем — ну, сойдет для ног, — признается москвичка Светлана Ануфриева. — Подруга посоветовала белорусскую помаду, и я покрутила пальцем у виска. Ради хохмы купила. Теперь лишь ею и пользуюсь". Сперва заказывала белорусскую косметику в Минске или просила знакомых привезти. Потом торговые точки открылись и в Москве. Молодые туда, к слову, заходят не только из-за относительной дешевизны — средства от прыщей они тоже оценили. Борьба с морщинами по-белорусски"Гидрогелевые маски — с некоторых пор это уже не исключительно корейское ноу-хау. На пике популярности — белорусские патчи с муцином французской улитки. Без сарказма, достойная вещь. При этом не намного дешевле зарубежных аналогов. Но спрос есть", — говорит Татьяна, продавец магазина "Заповедная поляна" в Москве. В период самоизоляции, когда по всей стране закрылись сотни торговых точек, производители белорусской косметики, наоборот, наращивали обороты и расширяли интернет-торговлю. "Россия всегда была для белорусов перспективным рынком. Это касается и косметики. Наша торговая сеть появилась в Москве не так давно. Во время карантина мы не просто не свернули бизнес, но добавили еще пять магазинов", — подчеркивает Татьяна. Российский писк моды в МинскеПарадокс в том, что сами белорусы с недоверием относились к отечественным губным помадам, подводкам для бровей и хайлайтерам. Ситуация изменилась после того, как российская телеведущая Эвелина Хромченко похвалила белорусскую тушь. В стране начался косметический бум. "Девушки выстраивались в очереди. Многих интересовало, чем же местная "декоративка" привлекла российскую ведущую. Производители даже пообещали выпустить дополнительную партию, если кому-то не хватит", — вспоминает минчанка Галина Епифанова.Ей самой тушь не понравилась — невзрачная упаковка, силиконовая кисточка, странное название. Приобрела и забыла. А потом попробовала и оценила. Олеся Рязанцева тоже сперва была настроена скептически — а сейчас сама работает продавцом в магазине "Космо" в Минске. Почти десять лет она специализировалась на французской, корейской и израильской косметике. "Тюбик французского крема в 20 миллиграмм стоит несколько тысяч рублей. Но как-то я купила белорусский крем с экстрактом водорослей — по качеству не уступал европейскому. Баночка не такая красивая, зато крема больше, и цена ниже".Госстандарт для частниковПротесты в Белоруссии, вспыхнувшие после президентских выборов 9 августа, привели к тому, что во многих городах закрылись частные предприятия и торговые точки. Собственники опасались мародерства и грабежей. Потом забастовали рабочие. И хотя это продолжалось недолго, импортеры белорусской продукции волновались. Приостановка поставок грозила банкротством предпринимателям — как в Белоруссии, так и в России. Оптовые покупатели забили тревогу. Но обошлось. Производство косметики не прекратилось ни на одной фабрике.Объясняли это тем, что стачки происходят в основном на госпредприятиях. А почти все фирмы, изготавливающие косметику, — частные. Крупнейшие создавались еще в конце восьмидесятых. Государство не участвовало, помогали итальянцы. Минуло тридцать лет, предприятия работают самостоятельно.Единственное условие — частные производители в Белоруссии должны четко следовать госстандартам качества. "Для покупателей это скорее плюс, чем минус. Качество сырья под постоянным контролем", — отмечает бывший технолог одной из косметических компаний Марина Петриенко. IT на страже белорусского качестваЕсть и еще одна любопытная тенденция. После протестов покупатели стали обращать внимание, на каком предприятии — частном или государственном — изготовлена косметика. "Многие рассуждали: покупать продукцию госкомпаний — значит помогать Александру Лукашенко. Выискивали на каждом тюбике информацию о производителе", — делится наблюдениями продавец белорусской косметики в Москве Ольга Белоусова. Белорусские айтишники даже разработали специальное приложение — сканируешь и определяешь фирму-изготовителя. "Зеленый цвет на экране означает частника. Красный — товар сделан при госучастии. Чаще загорается зеленый", — замечает Белоусова. Косметику в Белоруссии выпускают более десяти компаний. При этом все считают себя независимыми от государства. "Батька", возможно, и контролирует производство тракторов, но косметику все же доверяет частникам", — говорит продавец. По мнению собеседников РИА Новости, протесты в Белоруссии отчасти сыграли на руку бизнесу. "Как бы белорусы ни относились к действующей власти, очевидно, что гражданское самосознание за эти два месяца выросло, — полагает Марина Петриенко. — Люди выбирают товары еще внимательнее". Что касается белорусской косметики, то все согласились: требовательность покупателей лишь на пользу. Компании борются за лояльность клиентов, а это всегда способствует повышению качества.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эвелина хромченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире, политика