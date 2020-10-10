https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579150174.html
В России за сутки выписали 6781 переболевшего COVID-19
В России 6 781 человек за сутки выписан после COVID-19, за все время выздоровели 1 016 202, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T10:46
2020-10-10T10:46
2020-10-10T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт – РИА Новости.</strong> В России 6 781 человек за сутки выписан после COVID-19, за все время выздоровели 1 016 202, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6781 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 016 202", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество