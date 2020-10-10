https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579150027.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чечне (0,2%) и Чувашии (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T10:45

2020-10-10T10:45

2020-10-10T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чеченская республика (чечня)

чувашская республика (чувашия)

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> За сутки наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чечне (0,2%) и Чувашии (0,4%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> 0,2%, 2. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a> 0,4%, 3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Чукотский АО 0,5%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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