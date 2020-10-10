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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579193712.html
Жапаров заявил, что президент Киргизии может уйти с поста в ближайшие дни
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней, сообщил новый премьер страны Садыр Жапаров. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:56
2020-10-10T17:02
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> может подать в отставку в течение двух-трех дней, сообщил новый премьер страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>."Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней", - заявил Жапаров журналистам.
https://ria.ru/20201010/zhaparov-1579184930.html
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Жапаров заявил, что президент Киргизии может уйти с поста в ближайшие дни

16:56 10.10.2020 (обновлено: 17:02 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней, сообщил новый премьер страны Садыр Жапаров.
"Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней", - заявил Жапаров журналистам.
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 15:38Протесты в Бишкеке
Жапаров заявил, что готов отвечать за развитие событий в стране
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
 
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