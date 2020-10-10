https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579193712.html

Жапаров заявил, что президент Киргизии может уйти с поста в ближайшие дни

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней, сообщил новый премьер страны Садыр Жапаров. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:56

2020-10-10T16:56

2020-10-10T17:02

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> может подать в отставку в течение двух-трех дней, сообщил новый премьер страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>."Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней", - заявил Жапаров журналистам.

https://ria.ru/20201010/zhaparov-1579184930.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире