https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579191179.html

Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Жапаровым

Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Садыром Жапаровым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:33

2020-10-10T16:33

2020-10-10T18:32

протесты в бишкеке

садыр жапаров

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579187109_0:180:3072:1908_1400x0_80_0_0_089ef8b0999576108355bd30ab0a501d.jpg

<strong>БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Парламент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> утвердил новый состав кабмина во главе с Садыром Жапаровым, передает корреспондент РИА Новости.За кандидатуру <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Жапарова</a>, предложенный им состав кабмина и программу единогласно проголосовали все присутствующие на заседании в государственной резиденции "Ала-Арча" депутаты.В начале октября в республики прошли парламентские выборы, согласно результатам которых в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Глава республики признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Президент страны, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Глава государства неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров не было.Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова и распустил правительство. В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились, в городе ввели режим ЧП.

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579175053.html

1

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире