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Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Жапаровым
Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Садыром Жапаровым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:33
2020-10-10T18:32
протесты в бишкеке
садыр жапаров
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Парламент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> утвердил новый состав кабмина во главе с Садыром Жапаровым, передает корреспондент РИА Новости.За кандидатуру <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Жапарова</a>, предложенный им состав кабмина и программу единогласно проголосовали все присутствующие на заседании в государственной резиденции "Ала-Арча" депутаты.В начале октября в республики прошли парламентские выборы, согласно результатам которых в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Глава республики признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Президент страны, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Глава государства неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров не было.Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова и распустил правительство. В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились, в городе ввели режим ЧП.
https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html
https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579175053.html
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садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире

Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Жапаровым

16:33 10.10.2020 (обновлено: 18:32 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра Садыр Жапаров выступает на внеочередном заседании парламента Киргизии
Кандидат на пост премьер-министра Садыр Жапаров выступает на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости. Парламент Киргизии утвердил новый состав кабмина во главе с Садыром Жапаровым, передает корреспондент РИА Новости.
За кандидатуру Жапарова, предложенный им состав кабмина и программу единогласно проголосовали все присутствующие на заседании в государственной резиденции "Ала-Арча" депутаты.
В начале октября в республики прошли парламентские выборы, согласно результатам которых в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Глава республики признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Участники митинга в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.
Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Президент страны, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Глава государства неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров не было.
Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова и распустил правительство. В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились, в городе ввели режим ЧП.
Экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с митингующими сторонниками в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровБишкекКиргизияВ мире
 
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