https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579186447.html

Кандидат в премьеры Киргизии заявил о готовности президента уйти с поста

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов покинуть свой пост, заявил кандидат в премьеры республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:49

2020-10-10T15:49

2020-10-10T16:57

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 10 окт — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> готов покинуть свой пост, заявил кандидат в премьеры республики <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a>."Я разговаривал с президентом перед заседанием (парламента. — Прим. ред.). Он готов уйти в отставку", — сказал Жапаров.По его словам, глава государства может подать в отставку в течение двух-трех дней.Накануне Жээнбеков подчеркнул, что судьба Киргизии "в опасности", и заявил об угрозе "потерять страну" в случае продолжения беспорядков.Как отметил глава государства, он готов уйти в отставку, только если республика встанет на путь законности. Жээнбеков пояснил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". Протесты в КиргизииЧетвертого октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, согласно предварительным результатам которых в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Глава республики признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank">Алмазбека Атамбаева</a>.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Президент страны, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Глава государства неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров не было.Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова и распустил правительство. В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились, в городе ввели режим ЧП.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире