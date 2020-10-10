https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579175053.html

Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в Бишкеке по факту организации массовых беспорядков, сообщает Госкомитет нацбезопасности Киргизии. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:25

2020-10-10T14:25

2020-10-10T14:41

алмазбек атамбаев

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бишкек

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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> задержан в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> по факту организации массовых беспорядков, сообщает Госкомитет нацбезопасности Киргизии."Десятого октября 2020 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек были задержаны Атамбаев Алмазбек, Сагымбаев К. и Мусакеев Д.", - говорится в пресс-релизе.По данным ГКНБ, "в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления".

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579164119.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Отряд силовиков собрался у дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш Силовики приехали к дому Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш. Его сторонники пишут в соцсетях, что бывшего президента собираются задержать. 2020-10-10T14:25 true PT1M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире