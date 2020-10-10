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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201010/kirgiziya-1579175053.html
Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в Бишкеке по факту организации массовых беспорядков, сообщает Госкомитет нацбезопасности Киргизии. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:25
2020-10-10T14:41
алмазбек атамбаев
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
киргизия
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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> задержан в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> по факту организации массовых беспорядков, сообщает Госкомитет нацбезопасности Киргизии."Десятого октября 2020 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек были задержаны Атамбаев Алмазбек, Сагымбаев К. и Мусакеев Д.", - говорится в пресс-релизе.По данным ГКНБ, "в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления".
https://ria.ru/20201010/bishkek-1579164119.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Отряд силовиков собрался у дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш
Силовики приехали к дому Алмазбека Атамбаева в Кой-Таш. Его сторонники пишут в соцсетях, что бывшего президента собираются задержать.
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алмазбек атамбаев, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков

14:25 10.10.2020 (обновлено: 14:41 10.10.2020)
 
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Экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с митингующими сторонниками в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в Бишкеке по факту организации массовых беспорядков, сообщает Госкомитет нацбезопасности Киргизии.
"Десятого октября 2020 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в городе Бишкек были задержаны Атамбаев Алмазбек, Сагымбаев К. и Мусакеев Д.", - говорится в пресс-релизе.
По данным ГКНБ, "в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления".
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Протесты в БишкекеАлмазбек АтамбаевСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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