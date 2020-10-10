Президент Киргизии освободил от должности секретаря Совбеза
13:52 10.10.2020 (обновлено: 14:31 10.10.2020)
БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов в республике освободил от должности секретаря Совбеза страны Дамира Сагынбаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Сагынбаев Дамир Казакович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
По сообщению пресс-службы, глава государства "подписал распоряжение, согласно которому Суваналиев Омурбек Исакович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики".
Новым замсекретаря, как сообщается, Жээнбеков назначил экс-начальника Генштаба страны Жаныбека Капарова.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова.
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