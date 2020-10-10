https://ria.ru/20201010/khabarovsk-1579156339.html

ОМОН провел задержания на несанкционированной акции в Хабаровске

ОМОН впервые пресек несанкционированную акцию в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске, по данным городской администрации, задержаны 25... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T11:41

2020-10-10T11:41

2020-10-10T12:22

уголовное дело сергея фургала

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей фургал

омон россии

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> впервые пресек несанкционированную акцию в поддержку экс-главы региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>, по данным городской администрации, задержаны 25 человек.В Хабаровске в субботу уже в 92 раз подряд прошла несогласованная акция в поддержку Фургала, люди традиционно начали митинг на главной площади города у здания регионального правительства в 12 часов дня (5.00 мск). Далее колонна двинулась маршем по проезжей части центральных улиц города.После шествия протестующие начали устанавливать на газоне три палатки и колонки, из которых звучали лозунги в поддержку экс-губернатора и песни, посвященные ему. Правоохранители в мегафон предупредили, что палатки нужно разобрать, а музыку выключить, в противном случае полиция применит силу. Этого сделано не было, и из здания правительства выдвинулся отряд <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> в количестве 20 человек.Правоохранители свернули палатки и начали задерживать протестующих, применялись дубинки. Одного мужчину без сознания занесли в спецмашину, на просьбы людей вызвать "Скорую помощь" росгвардейцы ответили, что в автозаке есть врач, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. Еще одной женщине стало плохо, она лежала в обмороке на земле."По словам сотрудников, протестующие демонстративно, даже после предупреждения спецслужб, не разбирали палатки. Пришлось применить силу. Сотрудники ОМОНа задержали 25 человек: 20 мужчин и 5 женщин", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь городской администрации Руслан Соколов.УМВД пока не дает официальных комментариев по задержанию.По информации мэрии, сегодня на площади Ленина собрались не более 500 человек. "Требования митингующих остаются прежними", - добавляется в сообщении. Так как акции несанкционированные, правоохранители продолжают принимать меры по обеспечению безопасности и правопорядка. В период с 11 июля в крае владельцам транспортных средств направлены уведомления о штрафах на общую сумму более 5,9 миллиона рублей. На минувшей неделе судом рассмотрено 15 материалов в отношении участников митингов, применены такие меры, как арест, штрафы и обязательные работы.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>". Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил Фургала в отставку "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Дегтярева</a>.

https://ria.ru/20201009/furgal-1578949144.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577190002.html

Василий Кнутт Вы думаете хабаровчане забудут это хамское отношение к ним? Отнюдь. Теперь злость и недовольство укоренятся в них и выстрелят в свое время. 323

Жанна Фро Самое время жене Фургала выйти из тени и обратиться к еуропейцам 😆. Ей подарят камушек и сделают владычецей морскою🤣 298

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хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей фургал, омон россии, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, происшествия