https://ria.ru/20201010/irlandiya-1579221659.html

Число заболевших COVID-19 в Ирландии впервые превысило 1000 человек

Медики в Ирландии за сутки выявили рекордные 1 012 случаев заражения новым коронавирусом, это самый высокий показатель за все время распространения коронавируса РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T21:09

2020-10-10T21:09

2020-10-10T21:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

ирландия

дублин

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Медики в <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландии</a> за сутки выявили рекордные 1 012 случаев заражения новым коронавирусом, это самый высокий показатель за все время распространения коронавируса в стране, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.До этого рекордное значение составляло 936 новых случаев в сутки, о таком показатели минздрав сообщал 23 апреля. В пятницу число подтвержденных заболеваний COVID-19 в Ирландии составило 617, до этого медики фиксировали несколько сотен случаев коронавируса в стуки.В субботу минздрав сообщает, что больше всего заболевших за последние 24 часа было выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Dublin/" target="_blank" data-auto="true">Дублине</a> - 241, в Корке -112 и 80 в Каване.В целом за все время в стране зафиксировано 41 714 случаев COVID-19, скончались 1824 заболевших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/voz-1578918486.html

ирландия

дублин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, ирландия, дублин, в мире