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https://ria.ru/20201010/faberzhe-1578927976.html
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Музеи Московского Кремля открыли сезон выставкой "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", для которой собрали более 400 драгоценных арт-объектов... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T08:00
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<strong>МОСКВА, 10 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Музеи Московского Кремля открыли сезон выставкой "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", для которой собрали более 400 драгоценных арт-объектов рубежа XIX-XX веков. Все — из ведущих государственных и частных коллекций. О том, почему русскому человеку близок "Витязь на распутье", как в условиях пандемии в столицу привезли экспонаты из британского Музея Виктории и Альберта и что такое по-настоящему филигранная работа, — в материале РИА Новости.Кризис витязя на распутьеЭмальер — так красиво называют ювелирных мастеров, чьи произведения представлены на выставке в Кремле. Ее главные звезды — Карл Фаберже и Федор Рюкерт, оба — обрусевшие немцы.Имя первого давно на слуху, второй практически неизвестен широкой аудитории. Уроженец Эльзас-Лотарингии, из-за которой постоянно воевали Франция и Германия, попал в Россию еще подростком. Прижился, оброс связями, открыл дело в Москве и даже принял православие. По словам куратора выставки Татьяны Мунтян, подробностей биографии Рюкерта мало — после революции о нем забыли, работы отправлялись в переплавку или, в лучшем случае, за рубеж. Так, например, один из главных экспонатов выставки — огромный, затейливо украшенный кубок— оказался на аукционе Sotheby's в 1989 году. Больше десяти лет он хранится в лондонском Музее Виктории и Альберта.То, что кубок доставили в Москву, директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина считает большой удачей: "Авиасообщение между странами ограничено, плюс требования двухнедельного карантина... Мы уговорили британских коллег отправить экспонаты без хранителей — обязательного в таких случаях сопровождения”. У Рюкерта трудилось не более четырнадцати человек (для сравнения: на фабрике Фаберже — около 300). Настоящие хиты небольшой мастерской — серебряные изделия с нанесенными на эмаль миниатюрами, обычно репродукциями картин Виктора Васнецова и Константина Маковского.Рисунки, кстати, можно сравнить с оригиналами: "Ивана-царевича на сером волке" одолжила Третьяковка, а Исторический музей предоставил портрет Зинаиды Юсуповой "в русском платье". От иконных окладов до футляров для карандашейВыставка разделена на две части — прогулка от залов Успенской звонницы до Патриаршего дворца займет несколько минут. Однако, говорит Гагарина, это скорее плюс — не будет большого скопления людей. Посещение по тем же причинам организовано по сеансам, с десяти до 16 часов, а билеты продают только на сайте. Открытие экспозиции запланировали на апрель, но из-за пандемии отложили на полгода. Экспонаты между площадками кураторы распределяли скорее по тематическому принципу. В Успенской звоннице — все, что вручалось на дипломатическом уровне или в высших кругах: богато украшенные оклады икон, массивные кубки. И, конечно, знаменитые пасхальные яйца — причем и от менее известных мастерских, вроде Курлюкова или Чубкова.Работы Карла Фаберже на их фоне покоряют инженерными находками. Например, пасхальное яйцо в честь завершения Транссибирской магистрали идет в комплекте с миниатюрным золотым поездом, который заводится ключом. Состав едет пару метров, сверкая рубиновыми фонарями и мигая бриллиантовыми фарами.Музеи Кремля теперь владеют архивом Фаберже — его передали в год 100-летия со дня смерти ювелира. "Вывозили из Швейцарии с большими сложностями из-за пандемии. Сейчас разбираем, ведь в архиве около полутора тысяч единиц", — отмечает Гагарина. Особую ценность представляет альбом с фотографиями подарков, заказанных царской семьей: многие изделия не дошли до нас в первоначальном виде.Во второй части выставки, в Патриаршем дворце, собрали то, что предназначено для частого использования: пудреницы, табакерки, бонбоньерки, портсигары и даже футляры для карандашей. Разглядывать их — огромное удовольствие. Финифть — Ясный соколЭмали, которые на Русь завезли из Византии, у нас оценили еще в X веке — правда, тогда они назывались "финифть". Сначала подражали зарубежным образцам, но техники с каждым годом совершенствовались. У русских мастеров появились собственные ноу-хау: воспроизводили на металле витражи, жемчугом имитировали вышивку, делали матовые эмали, по текстуре напоминающие бархат. C развитием химии палитра эмальера расширилась до сотни оттенков, так что на драгоценном металле можно было воспроизвести любую картину. Однако консервативные, как правило, покупатели предпочитали сюжеты узнаваемые и радостные: сказочных героев, купеческий быт, диковинных птиц. Но встречались и оригинальные заказы. Так, на выставке есть шкатулка с миниатюрной копией мрачной картины Василия Верещагина "Перед атакой. Под Плевной" — единственная известная работа Фаберже на тему Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Сейчас, кстати, она в коллекции Малькольма Форбса, основателя названного в его честь журнала. Расцветом мастерства эмальеров считается представленный на выставке период рубежа XIX-XX веков. Ювелиры тогда часто совмещали два сложнейших метода: не просто покрывали изделие эмалью, а заполняли ею ячейки орнамента из перевитой проволоки, или скани. Второе ее название — филигрань. Это требовало невероятного усердия и сноровки — отсюда и выражение “филигранная работа”.
https://ria.ru/20201007/faberzhe-1578605635.html
https://ria.ru/20190910/1558529293.html
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куда сходить , новости культуры, выставки, карл фаберже, фаберже, музей виктории и альберта, московский кремль (музей-заповедник), исторический музей, виктор васнецов, елена гагарина

Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле

08:00 10.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Музеи Московского Кремля открыли сезон выставкой "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", для которой собрали более 400 драгоценных арт-объектов рубежа XIX-XX веков. Все — из ведущих государственных и частных коллекций. О том, почему русскому человеку близок "Витязь на распутье", как в условиях пандемии в столицу привезли экспонаты из британского Музея Виктории и Альберта и что такое по-настоящему филигранная работа, — в материале РИА Новости.

Кризис витязя на распутье

Эмальер — так красиво называют ювелирных мастеров, чьи произведения представлены на выставке в Кремле. Ее главные звезды — Карл Фаберже и Федор Рюкерт, оба — обрусевшие немцы.
Имя первого давно на слуху, второй практически неизвестен широкой аудитории. Уроженец Эльзас-Лотарингии, из-за которой постоянно воевали Франция и Германия, попал в Россию еще подростком. Прижился, оброс связями, открыл дело в Москве и даже принял православие.
По словам куратора выставки Татьяны Мунтян, подробностей биографии Рюкерта мало — после революции о нем забыли, работы отправлялись в переплавку или, в лучшем случае, за рубеж.
© предоставлено пресс-службой Кубок работы Федора Рюкерта, хранящийся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне
Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© предоставлено пресс-службой
Кубок работы Федора Рюкерта, хранящийся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне
Так, например, один из главных экспонатов выставки — огромный, затейливо украшенный кубок— оказался на аукционе Sotheby's в 1989 году. Больше десяти лет он хранится в лондонском Музее Виктории и Альберта.
То, что кубок доставили в Москву, директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина считает большой удачей: "Авиасообщение между странами ограничено, плюс требования двухнедельного карантина... Мы уговорили британских коллег отправить экспонаты без хранителей — обязательного в таких случаях сопровождения”.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетительница в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в зале Успенской звонницы Московского Кремля.

Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве
1 из 3

Посетительница в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Гостья выставки в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве
2 из 3

Гостья выставки в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Мужчина в защитной маске рассматривает пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве
3 из 3

Мужчина в защитной маске рассматривает пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 3

Гостья выставки в медицинской маске на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 3

Мужчина в защитной маске рассматривает пасхальное яйцо "Московский Кремль" на выставке "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
У Рюкерта трудилось не более четырнадцати человек (для сравнения: на фабрике Фаберже — около 300). Настоящие хиты небольшой мастерской — серебряные изделия с нанесенными на эмаль миниатюрами, обычно репродукциями картин Виктора Васнецова и Константина Маковского.
© Виктор Васнецов (1882)Картина "Витязь на распутье"
Картина Витязь на распутье - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Виктор Васнецов (1882)
Картина "Витязь на распутье"
Рисунки, кстати, можно сравнить с оригиналами: "Ивана-царевича на сером волке" одолжила Третьяковка, а Исторический музей предоставил портрет Зинаиды Юсуповой "в русском платье".

Особым спросом, рассказывает Татьяна Мунтян, пользовался "Витязь на распутье" — "потому что сюжет затрагивал актуальную для русского человека проблему экзистенциального выбора".

От иконных окладов до футляров для карандашей

Выставка разделена на две части — прогулка от залов Успенской звонницы до Патриаршего дворца займет несколько минут. Однако, говорит Гагарина, это скорее плюс — не будет большого скопления людей. Посещение по тем же причинам организовано по сеансам, с десяти до 16 часов, а билеты продают только на сайте. Открытие экспозиции запланировали на апрель, но из-за пандемии отложили на полгода.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Экспонаты между площадками кураторы распределяли скорее по тематическому принципу. В Успенской звоннице — все, что вручалось на дипломатическом уровне или в высших кругах: богато украшенные оклады икон, массивные кубки. И, конечно, знаменитые пасхальные яйца — причем и от менее известных мастерских, вроде Курлюкова или Чубкова.
Работы Карла Фаберже на их фоне покоряют инженерными находками. Например, пасхальное яйцо в честь завершения Транссибирской магистрали идет в комплекте с миниатюрным золотым поездом, который заводится ключом. Состав едет пару метров, сверкая рубиновыми фонарями и мигая бриллиантовыми фарами.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Музеи Кремля теперь владеют архивом Фаберже — его передали в год 100-летия со дня смерти ювелира. "Вывозили из Швейцарии с большими сложностями из-за пандемии. Сейчас разбираем, ведь в архиве около полутора тысяч единиц", — отмечает Гагарина. Особую ценность представляет альбом с фотографиями подарков, заказанных царской семьей: многие изделия не дошли до нас в первоначальном виде.
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 14:16Культура
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Во второй части выставки, в Патриаршем дворце, собрали то, что предназначено для частого использования: пудреницы, табакерки, бонбоньерки, портсигары и даже футляры для карандашей. Разглядывать их — огромное удовольствие.

Фаберже сформулировал принцип, которого придерживались и его конкуренты: "Любой предмет, будь его стоимость и не выше одного рубля, создается с должной тщательностью".

Финифть — Ясный сокол

Эмали, которые на Русь завезли из Византии, у нас оценили еще в X веке — правда, тогда они назывались "финифть". Сначала подражали зарубежным образцам, но техники с каждым годом совершенствовались. У русских мастеров появились собственные ноу-хау: воспроизводили на металле витражи, жемчугом имитировали вышивку, делали матовые эмали, по текстуре напоминающие бархат.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
C развитием химии палитра эмальера расширилась до сотни оттенков, так что на драгоценном металле можно было воспроизвести любую картину. Однако консервативные, как правило, покупатели предпочитали сюжеты узнаваемые и радостные: сказочных героев, купеческий быт, диковинных птиц.
Но встречались и оригинальные заказы. Так, на выставке есть шкатулка с миниатюрной копией мрачной картины Василия Верещагина "Перед атакой. Под Плевной" — единственная известная работа Фаберже на тему Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Сейчас, кстати, она в коллекции Малькольма Форбса, основателя названного в его честь журнала.
© предоставлено пресс-службой

Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве

Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве
1 из 2

Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве

© предоставлено пресс-службой
© Василий Верещагин (1881)Картина "Перед атакой. Под Плевной"
Картина Перед атакой. Под Плевной
2 из 2
Картина "Перед атакой. Под Плевной"
© Василий Верещагин (1881)
1 из 2

Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве

© предоставлено пресс-службой
2 из 2
Картина "Перед атакой. Под Плевной"
© Василий Верещагин (1881)
Расцветом мастерства эмальеров считается представленный на выставке период рубежа XIX-XX веков. Ювелиры тогда часто совмещали два сложнейших метода: не просто покрывали изделие эмалью, а заполняли ею ячейки орнамента из перевитой проволоки, или скани. Второе ее название — филигрань. Это требовало невероятного усердия и сноровки — отсюда и выражение “филигранная работа”.

"Русские эмали этого периода совсем не похожи на то, что делалось в Европе в то время, — подчеркивает Елена Гагарина. — Они заслуживают отдельной выставки — это совершенно точно. Впрочем, как точно и то, что люди после самоизоляции соскучились по такой красоте".

Музыкант Элтон Джон на 72-ом Каннском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 10.09.2019
10 сентября 2019, 19:14Культура
Выяснилось, что у Элтона Джона коллекция яиц Фаберже больше, чем в Кремле
 
Культуракуда сходитьНовости культурыВыставкиКарл ФабержеФабержеМузей Виктории и АльбертаМосковский Кремль (музей-заповедник)Исторический музейВиктор ВаснецовЕлена Гагарина
 
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