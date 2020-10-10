https://ria.ru/20201010/faberzhe-1578927976.html

Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле

Музеи Московского Кремля открыли сезон выставкой "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", для которой собрали более 400 драгоценных арт-объектов... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T08:00

2020-10-10T08:00

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<strong>МОСКВА, 10 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Музеи Московского Кремля открыли сезон выставкой "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", для которой собрали более 400 драгоценных арт-объектов рубежа XIX-XX веков. Все — из ведущих государственных и частных коллекций. О том, почему русскому человеку близок "Витязь на распутье", как в условиях пандемии в столицу привезли экспонаты из британского Музея Виктории и Альберта и что такое по-настоящему филигранная работа, — в материале РИА Новости.Кризис витязя на распутьеЭмальер — так красиво называют ювелирных мастеров, чьи произведения представлены на выставке в Кремле. Ее главные звезды — Карл Фаберже и Федор Рюкерт, оба — обрусевшие немцы.Имя первого давно на слуху, второй практически неизвестен широкой аудитории. Уроженец Эльзас-Лотарингии, из-за которой постоянно воевали Франция и Германия, попал в Россию еще подростком. Прижился, оброс связями, открыл дело в Москве и даже принял православие. По словам куратора выставки Татьяны Мунтян, подробностей биографии Рюкерта мало — после революции о нем забыли, работы отправлялись в переплавку или, в лучшем случае, за рубеж. Так, например, один из главных экспонатов выставки — огромный, затейливо украшенный кубок— оказался на аукционе Sotheby's в 1989 году. Больше десяти лет он хранится в лондонском Музее Виктории и Альберта.То, что кубок доставили в Москву, директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина считает большой удачей: "Авиасообщение между странами ограничено, плюс требования двухнедельного карантина... Мы уговорили британских коллег отправить экспонаты без хранителей — обязательного в таких случаях сопровождения”. У Рюкерта трудилось не более четырнадцати человек (для сравнения: на фабрике Фаберже — около 300). Настоящие хиты небольшой мастерской — серебряные изделия с нанесенными на эмаль миниатюрами, обычно репродукциями картин Виктора Васнецова и Константина Маковского.Рисунки, кстати, можно сравнить с оригиналами: "Ивана-царевича на сером волке" одолжила Третьяковка, а Исторический музей предоставил портрет Зинаиды Юсуповой "в русском платье". От иконных окладов до футляров для карандашейВыставка разделена на две части — прогулка от залов Успенской звонницы до Патриаршего дворца займет несколько минут. Однако, говорит Гагарина, это скорее плюс — не будет большого скопления людей. Посещение по тем же причинам организовано по сеансам, с десяти до 16 часов, а билеты продают только на сайте. Открытие экспозиции запланировали на апрель, но из-за пандемии отложили на полгода. Экспонаты между площадками кураторы распределяли скорее по тематическому принципу. В Успенской звоннице — все, что вручалось на дипломатическом уровне или в высших кругах: богато украшенные оклады икон, массивные кубки. И, конечно, знаменитые пасхальные яйца — причем и от менее известных мастерских, вроде Курлюкова или Чубкова.Работы Карла Фаберже на их фоне покоряют инженерными находками. Например, пасхальное яйцо в честь завершения Транссибирской магистрали идет в комплекте с миниатюрным золотым поездом, который заводится ключом. Состав едет пару метров, сверкая рубиновыми фонарями и мигая бриллиантовыми фарами.Музеи Кремля теперь владеют архивом Фаберже — его передали в год 100-летия со дня смерти ювелира. "Вывозили из Швейцарии с большими сложностями из-за пандемии. Сейчас разбираем, ведь в архиве около полутора тысяч единиц", — отмечает Гагарина. Особую ценность представляет альбом с фотографиями подарков, заказанных царской семьей: многие изделия не дошли до нас в первоначальном виде.Во второй части выставки, в Патриаршем дворце, собрали то, что предназначено для частого использования: пудреницы, табакерки, бонбоньерки, портсигары и даже футляры для карандашей. Разглядывать их — огромное удовольствие. Финифть — Ясный соколЭмали, которые на Русь завезли из Византии, у нас оценили еще в X веке — правда, тогда они назывались "финифть". Сначала подражали зарубежным образцам, но техники с каждым годом совершенствовались. У русских мастеров появились собственные ноу-хау: воспроизводили на металле витражи, жемчугом имитировали вышивку, делали матовые эмали, по текстуре напоминающие бархат. C развитием химии палитра эмальера расширилась до сотни оттенков, так что на драгоценном металле можно было воспроизвести любую картину. Однако консервативные, как правило, покупатели предпочитали сюжеты узнаваемые и радостные: сказочных героев, купеческий быт, диковинных птиц. Но встречались и оригинальные заказы. Так, на выставке есть шкатулка с миниатюрной копией мрачной картины Василия Верещагина "Перед атакой. Под Плевной" — единственная известная работа Фаберже на тему Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Сейчас, кстати, она в коллекции Малькольма Форбса, основателя названного в его честь журнала. Расцветом мастерства эмальеров считается представленный на выставке период рубежа XIX-XX веков. Ювелиры тогда часто совмещали два сложнейших метода: не просто покрывали изделие эмалью, а заполняли ею ячейки орнамента из перевитой проволоки, или скани. Второе ее название — филигрань. Это требовало невероятного усердия и сноровки — отсюда и выражение “филигранная работа”.

https://ria.ru/20201007/faberzhe-1578605635.html

https://ria.ru/20190910/1558529293.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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