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https://ria.ru/20201010/elektrichestvo-1578857747.html
Энергопоезд пройдет везде: в Самаре заработала мобильная электростанция
В Самарской области появилась передвижная электростанция, способная обеспечивать потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T08:00
2020-10-10T13:08
хорошие новости
россия
хорошие новости
самара
самарская область
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В Самарской области появилась передвижная электростанция, способная обеспечивать потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. Энергопоезд предназначен для работы в различных чрезвычайных ситуациях, когда поврежденное оборудование не удается отремонтировать или заменить в короткие сроки.Мобильный энергокомплекс состоит из трех дизельных генераторов и одной трансформаторной подстанции, установленных на шасси камаза. Эта конструкция обеспечивает максимально быстрое и удобное перемещение в условиях бездорожья или шоссейных дорог. Таким образом обеспечивается высокая проходимость поезда. Отмечается, что название "энергопоезд" является устойчивым, поэтому речи о том, чтобы комплекс передвигался по рельсам, не идет.Как отметили в региональном МЧС, аналогичного оборудования пока нет на территории ПФО. Поэтому для работы единственной машины будет составлен график, чтобы энергопоезд в случае необходимости мог в кратчайшие сроки прибыть к месту аварии."Мы совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области сейчас разрабатываем план постоянного нахождения на дежурстве этого оборудования, чтобы в кратчайшие сроки техника могла выйти в нужную точку губернии и принять участие в ликвидации инцидента с приостановкой энергоснабжения. Особенно ценно, что эта техника может передвигаться в условиях сельских грунтовых дорог", — цитирует начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко официальный портал правительства региона.Как уточнили в пресс-службе правительства Самарской области, приобретения второго такого энергокомплекса пока не планируется. Это связано с тем, что 99% инцидентов в электросетях в регионе ликвидируют оперативно и в установленные нормативные сроки. А для экстренных нужд достаточно одного подобного комплекса.
https://ria.ru/20200923/razvyazka-1577672454.html
https://ria.ru/20200914/drony-1577114108.html
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россия
самара
самарская область
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россия, хорошие новости, самара, самарская область

Энергопоезд пройдет везде: в Самаре заработала мобильная электростанция

08:00 10.10.2020 (обновлено: 13:08 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья НаймушинРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Самарской области появилась передвижная электростанция, способная обеспечивать потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. Энергопоезд предназначен для работы в различных чрезвычайных ситуациях, когда поврежденное оборудование не удается отремонтировать или заменить в короткие сроки.
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Мобильный энергокомплекс состоит из трех дизельных генераторов и одной трансформаторной подстанции, установленных на шасси камаза. Эта конструкция обеспечивает максимально быстрое и удобное перемещение в условиях бездорожья или шоссейных дорог. Таким образом обеспечивается высокая проходимость поезда. Отмечается, что название "энергопоезд" является устойчивым, поэтому речи о том, чтобы комплекс передвигался по рельсам, не идет.

"Одна машина может использоваться как трансформаторная подстанция, другие — как электростанции, вырабатывающие электрическую энергию, в зависимости от характера аварийной ситуации. Если выходит из строя работающий трансформатор, используется передвижная трансформаторная подстанция. Если выходит из строя питающая линия электропередачи, используются передвижные электрогенераторы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Самарской области.

Как отметили в региональном МЧС, аналогичного оборудования пока нет на территории ПФО. Поэтому для работы единственной машины будет составлен график, чтобы энергопоезд в случае необходимости мог в кратчайшие сроки прибыть к месту аварии.
"Мы совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области сейчас разрабатываем план постоянного нахождения на дежурстве этого оборудования, чтобы в кратчайшие сроки техника могла выйти в нужную точку губернии и принять участие в ликвидации инцидента с приостановкой энергоснабжения. Особенно ценно, что эта техника может передвигаться в условиях сельских грунтовых дорог", — цитирует начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко официальный портал правительства региона.
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Как уточнили в пресс-службе правительства Самарской области, приобретения второго такого энергокомплекса пока не планируется. Это связано с тем, что 99% инцидентов в электросетях в регионе ликвидируют оперативно и в установленные нормативные сроки. А для экстренных нужд достаточно одного подобного комплекса.
 
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