https://ria.ru/20201010/elektrichestvo-1578857747.html
Энергопоезд пройдет везде: в Самаре заработала мобильная электростанция
В Самарской области появилась передвижная электростанция, способная обеспечивать потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T08:00
2020-10-10T08:00
2020-10-10T13:08
хорошие новости
россия
хорошие новости
самара
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578851304_0:156:1501:1000_1400x0_80_0_0_ac11c447a4ccbd6aee367c55fb61dde1.jpg
<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В Самарской области появилась передвижная электростанция, способная обеспечивать потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. Энергопоезд предназначен для работы в различных чрезвычайных ситуациях, когда поврежденное оборудование не удается отремонтировать или заменить в короткие сроки.Мобильный энергокомплекс состоит из трех дизельных генераторов и одной трансформаторной подстанции, установленных на шасси камаза. Эта конструкция обеспечивает максимально быстрое и удобное перемещение в условиях бездорожья или шоссейных дорог. Таким образом обеспечивается высокая проходимость поезда. Отмечается, что название "энергопоезд" является устойчивым, поэтому речи о том, чтобы комплекс передвигался по рельсам, не идет.Как отметили в региональном МЧС, аналогичного оборудования пока нет на территории ПФО. Поэтому для работы единственной машины будет составлен график, чтобы энергопоезд в случае необходимости мог в кратчайшие сроки прибыть к месту аварии."Мы совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области сейчас разрабатываем план постоянного нахождения на дежурстве этого оборудования, чтобы в кратчайшие сроки техника могла выйти в нужную точку губернии и принять участие в ликвидации инцидента с приостановкой энергоснабжения. Особенно ценно, что эта техника может передвигаться в условиях сельских грунтовых дорог", — цитирует начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко официальный портал правительства региона.Как уточнили в пресс-службе правительства Самарской области, приобретения второго такого энергокомплекса пока не планируется. Это связано с тем, что 99% инцидентов в электросетях в регионе ликвидируют оперативно и в установленные нормативные сроки. А для экстренных нужд достаточно одного подобного комплекса.
https://ria.ru/20200923/razvyazka-1577672454.html
https://ria.ru/20200914/drony-1577114108.html
1
россия
самара
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578851304_0:0:1333:1000_1400x0_80_0_0_c2c7709bf9d345bb9d194195aebf503d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хорошие новости, самара, самарская область
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Самарской области появилась передвижная электростанция, способная обеспечивать потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. Энергопоезд предназначен для работы в различных чрезвычайных ситуациях, когда поврежденное оборудование не удается отремонтировать или заменить в короткие сроки.
Мобильный энергокомплекс состоит из трех дизельных генераторов и одной трансформаторной подстанции, установленных на шасси камаза. Эта конструкция обеспечивает максимально быстрое и удобное перемещение в условиях бездорожья или шоссейных дорог. Таким образом обеспечивается высокая проходимость поезда. Отмечается, что название "энергопоезд" является устойчивым, поэтому речи о том, чтобы комплекс передвигался по рельсам, не идет.
"Одна машина может использоваться как трансформаторная подстанция, другие — как электростанции, вырабатывающие электрическую энергию, в зависимости от характера аварийной ситуации. Если выходит из строя работающий трансформатор, используется передвижная трансформаторная подстанция. Если выходит из строя питающая линия электропередачи, используются передвижные электрогенераторы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Самарской области.
Как отметили в региональном МЧС, аналогичного оборудования пока нет на территории ПФО. Поэтому для работы единственной машины будет составлен график, чтобы энергопоезд в случае необходимости мог в кратчайшие сроки прибыть к месту аварии.
"Мы совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области сейчас разрабатываем план постоянного нахождения на дежурстве этого оборудования, чтобы в кратчайшие сроки техника могла выйти в нужную точку губернии и принять участие в ликвидации инцидента с приостановкой энергоснабжения. Особенно ценно, что эта техника может передвигаться в условиях сельских грунтовых дорог", — цитирует начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко официальный портал правительства региона.
Как уточнили в пресс-службе правительства Самарской области, приобретения второго такого энергокомплекса пока не планируется. Это связано с тем, что 99% инцидентов в электросетях в регионе ликвидируют оперативно и в установленные нормативные сроки. А для экстренных нужд достаточно одного подобного комплекса.