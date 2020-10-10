https://ria.ru/20201010/elektrichestvo-1578857747.html

Энергопоезд пройдет везде: в Самаре заработала мобильная электростанция

В Самарской области появилась передвижная электростанция, способная обеспечивать потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T08:00

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> В Самарской области появилась передвижная электростанция, способная обеспечивать потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. Энергопоезд предназначен для работы в различных чрезвычайных ситуациях, когда поврежденное оборудование не удается отремонтировать или заменить в короткие сроки.Мобильный энергокомплекс состоит из трех дизельных генераторов и одной трансформаторной подстанции, установленных на шасси камаза. Эта конструкция обеспечивает максимально быстрое и удобное перемещение в условиях бездорожья или шоссейных дорог. Таким образом обеспечивается высокая проходимость поезда. Отмечается, что название "энергопоезд" является устойчивым, поэтому речи о том, чтобы комплекс передвигался по рельсам, не идет.Как отметили в региональном МЧС, аналогичного оборудования пока нет на территории ПФО. Поэтому для работы единственной машины будет составлен график, чтобы энергопоезд в случае необходимости мог в кратчайшие сроки прибыть к месту аварии."Мы совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области сейчас разрабатываем план постоянного нахождения на дежурстве этого оборудования, чтобы в кратчайшие сроки техника могла выйти в нужную точку губернии и принять участие в ликвидации инцидента с приостановкой энергоснабжения. Особенно ценно, что эта техника может передвигаться в условиях сельских грунтовых дорог", — цитирует начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко официальный портал правительства региона.Как уточнили в пресс-службе правительства Самарской области, приобретения второго такого энергокомплекса пока не планируется. Это связано с тем, что 99% инцидентов в электросетях в регионе ликвидируют оперативно и в установленные нормативные сроки. А для экстренных нужд достаточно одного подобного комплекса.

https://ria.ru/20200923/razvyazka-1577672454.html

https://ria.ru/20200914/drony-1577114108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, самара, самарская область