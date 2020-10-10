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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201010/bishkek-1579194524.html
Сыновья Атамбаева дали показания по делу о массовых беспорядках в Бишкеке
Сыновья экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дали показания по уголовному делу по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября, сообщает... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T17:01
2020-10-10T17:16
сейитбек атамбаев
алмазбек атамбаев
киргизия
протесты в бишкеке
мвд киргизии
бишкек
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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Сыновья экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> дали показания по уголовному делу по факту организации массовых беспорядков в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> 9 октября, сообщает МВД страны.По данным МВД, по факту событий на площади Ала-Тоо 9 октября возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках."В рамках расследования данного уголовного дела по факту организации массовых беспорядков задержаны... <a href="http://ria.ru/person_seyitbek-atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Сейитбек Атамбаев</a> 1976 года рождения,... Кадыр Атамбаев 1993 года рождения, которые доставлены в Следственную службу МВД в качестве свидетелей", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что Кадыр и Сейитбек Атамбаевы дали показания и отпущены.
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/bezopasnost-1579171738.html
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киргизия
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Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке
В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова.
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сейитбек атамбаев, алмазбек атамбаев, киргизия, мвд киргизии, бишкек, в мире

Сыновья Атамбаева дали показания по делу о массовых беспорядках в Бишкеке

17:01 10.10.2020 (обновлено: 17:16 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Акылбек БатырбековСторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова принимают участие в митинге в их поддержку у памятника Манасу в Бишкеке
Сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова принимают участие в митинге в их поддержку у памятника Манасу в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Акылбек Батырбеков
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Сыновья экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дали показания по уголовному делу по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября, сообщает МВД страны.
По данным МВД, по факту событий на площади Ала-Тоо 9 октября возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.
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"В рамках расследования данного уголовного дела по факту организации массовых беспорядков задержаны... Сейитбек Атамбаев 1976 года рождения,... Кадыр Атамбаев 1993 года рождения, которые доставлены в Следственную службу МВД в качестве свидетелей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Кадыр и Сейитбек Атамбаевы дали показания и отпущены.
 
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Протесты в БишкекеСейитбек АтамбаевАлмазбек АтамбаевКиргизияМВД КиргизииБишкекВ мире
 
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