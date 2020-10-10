https://ria.ru/20201010/bishkek-1579189925.html

Сторонники Жапарова считают, что их не коснется комендантский час

Сторонники кандидата на пост премьера Киргизии Садыра Жапарова рассчитывают, что требования комендантского часа не коснутся участников митинга в его поддержку,... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:21

2020-10-10T16:21

2020-10-10T17:21

протесты в бишкеке

садыр жапаров

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Сторонники кандидата на пост премьера <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> рассчитывают, что требования комендантского часа не коснутся участников митинга в его поддержку, проходящего возле дома правительства в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>.Ранее сообщалось, что в Бишкеке действует комендантский час с 21.00 до 5.00, также был введён режим ЧП."Это мирный митинг. Комендантский час и ЧП - это для мародеров и хулиганов. У нас все мирно и порядочно ", - сказал один из участников митинга.В настоящее время на площади возле дома правительства собралось более тысячи человек. Все они ждут решения парламента о назначении Садыра Жапарова премьером страны."Нас не должны попросить уйти. Тут не происходит ничего плохого. Нет пьяных или агрессивных людей ", - сказал участник митинга.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/bezopasnost-1579171738.html

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Бишкека устроили дискотеку на площади перед Домом правительства В столице Киргизии перед Домом правительства люди устроили дискотеку. 2020-10-10T16:21 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире