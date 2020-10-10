https://ria.ru/20201010/bishkek-1579135874.html

Ночь в Бишкеке прошла без мародерств и погромов

Ночь в столице Киргизии прошла спокойно, мародерств и погромов не было, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ГУВД Бишкека. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T06:45

2020-10-10T06:45

2020-10-10T06:45

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости.</strong> Ночь в столице <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошла спокойно, мародерств и погромов не было, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ГУВД <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>.Ранее президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> ввел в Бишкеке чрезвычайное положение почти на две недели."Фактов погромов и мародерства обнаружено и зафиксировано не было", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, состоящие из милиционеров, военнослужащих и народных дружинников патрули всю ночь "несли службу по предотвращению и пресечению возможных проявлений нарушений и преступлений".В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>, которого протестующие ранее освободили из СИЗО.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/bishkek-1579105188.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/atambaev-1579102150.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире