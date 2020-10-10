Ночь в Бишкеке прошла без мародерств и погромов
© Sputnik / Акылбек Батырбеков / Перейти в фотобанкСторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова принимают участие в митинге в их поддержку у памятника Манасу в Бишкеке
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке чрезвычайное положение почти на две недели.
"Фактов погромов и мародерства обнаружено и зафиксировано не было", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, состоящие из милиционеров, военнослужащих и народных дружинников патрули всю ночь "несли службу по предотвращению и пресечению возможных проявлений нарушений и преступлений".
"Общественная безопасность граждан под контролем силовых структур и дружинников. Частное и государственное имущество, а также стратегически важные объекты под надежной охраной", - подчеркнули в пресс-службе.
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В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого протестующие ранее освободили из СИЗО.
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