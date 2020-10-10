https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

"Просыпаюсь — зэков выпускают!" Как в Киргизии берут власть

В Бишкеке ввели чрезвычайное положение, в столицу Киргизии вошли бронетранспортеры. Накануне в центре города опять были беспорядки. Государственный аппарат в... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T08:00

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2020-10-10T14:50

сооронбай жээнбеков

протесты в бишкеке

омурбек бабанов

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Антон Лисицын.</strong> В Бишкеке ввели чрезвычайное положение, в столицу Киргизии вошли бронетранспортеры. Накануне в центре города опять были беспорядки. Государственный аппарат в республике частично парализован, борьба за власть продолжается на улицах — посредством митингов, насилия и угроз. Кто побеждает в "октябрьской революции", выяснял корреспондент РИА Новости.Куда бежим?Вечером 9 октября в центре Бишкека на площади Ала-Тоо митинговали, нескладно пели национальный гимн. Внезапно толпа рванула в разные стороны, раздался крик: "Провокация!" На площадь потоком неслись молодые люди с соседней манифестации, организованной неподалеку. Люди кинулись врассыпную, полетели бутылки и палки. В кафе спешно опускали жалюзи и закрывали двери. Сторонники объявившего себя главой правительства Садыра Жапарова гнали по Чуйскому проспекту пришедших на митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова — бывшего президента и премьера. Особо разгорячившиеся джигиты с разбега пинали чьи-то машины.На вопрос: "Кого гоним? Куда бежим?" — отвечали коротко: "Бить ***** (содомитов — нецензурн.)". На одной из соседних улиц кого-то мутузили, прижав к машине. Тем временем на площади сторонники Жапарова уже праздновали победу. С гранитного постамента, где только что выступали лидеры совсем другого митинга, размахивали флагами Киргизии и кричали: "Садыр!" Теперь за Жапарова выступали и на Ала-Тоо, и перед Домом правительства. Центр города захватили приверженцы политика, назвавшего себя главой правительства. И Жапарова, и Атамбаева освободила очередная, третья по счету, "революция". Первого оправдал Верховный суд, второго из следственного изолятора вызволили сторонники. Массовые беспорядки вспыхнули после того, как опубликовали результаты парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Митингующие захватили и разгромили Белый дом — парламент и резиденцию президента, блокировали здание правительства. Мародеры грабили магазины. Президент республики Сооронбай Жээнбеков исчез и некоторое время не выходил на связь. Депутаты высшего законодательного органа боялись появляться на людях. Массовая стычка в центре Бишкека 9 октября стала продолжением этих событий. Участники митинга у Дома правительства пытались сгладить впечатление от драки в центре города. Извинялись за соратников, объясняли, что политики старой формации против Жапарова потому, что он — реформатор и хочет поменять государственное устройство. "Его цель — президентская страна и одномандатные выборы в депутаты, не партийная система. Он обещает люстрацию", — рассуждали активисты.А политических оппонентов обвиняли в лицемерии, ответственность за насилие возлагали на них — дескать, это противники Жапарова спровоцировали драку. "Народ очень разозлился, когда Атамбаев и Бабанов, которые прежде друг друга ненавидели, объединились в коалицию за один день. Пришел "цинк" (сообщение — жаргон. — Прим. ред.), что они хотят захватить правительство. Подтянулась атбашинская диаспора, которая за Жапарова", — рассказывали сторонники политика, претендующего на пост премьера. К неприятелю — задомСобытиям на площади Ала-Тоо предшествовало томительное ожидание. Почти весь день 9 октября политические лидеры маневрировали — собирали толпы сторонников в разных районах столицы, водили колонны демонстрантов по улицам. Некоторое время участники уличных акций старались держаться подальше от активистов из другого политического лагеря. Но массовая драка назревала. В мессенджерах жителям Бишкека постоянно приходили сообщения: будьте осторожны, беспорядки в центре города неизбежны, собравшиеся на митинги "полукриминальные спортики" (спортсмены) поднимут волну насилия. У Дома правительства митинговали фанаты Жапарова и не скрывали воинственного настроя: "Мы их (приверженцев других политиков. — Прим. ред.) поломаем!" Около вокзала собрались те, кто выступал против криминала, а конкретнее — против Жапарова. Сторонники Атамбаева и Бабанова вышли на акцию в другом месте.В Доме правительства второй день ждали, что группы поддержки Жапарова пойдут на штурм. Входы охраняли "дружинники" — молодые люди с повязками и в жилетах. На площади перед зданием кипела жизнь, очередной оратор произносил речь, толпа вяло роилась, никто ничего не штурмовал. "Дружинники" откровенно скучали. Около одного из входов командир, выпускник военного лицея, развлекал личный состав: "Представьте, что они начнут кидать камни. Поэтому учимся по моей команде поворачиваться кругом. Кру-у-угом!" Строй "дружинников" повернулся и зароптал: "Почему мы стоим к неприятелю задом?" Развлечение не понравилось.Волонтеры приносили чай и маски, приехала женщина в белом халате, раздавала таблетки. "Покажите, что это всего лишь глюкоза, а то потом в СМИ скажут, что нас тут наркотиками кормили", — заволновались в цепи "дружинников". Женщина продемонстрировала, что на упаковке написано — "Глюкоза". "А то отбивали бы нападение розовых слоников", — развеселился строй.Спокойствие сторонников Жапарова взрывали забредавшие на площадь редкие политические противники. "Я гражданин и имею право знать, почему и кто собирает эту толпу, что здесь за машины! — возмущался молодой человек, пробравшись к трибуне. — Кто организатор? Я лично, как человек разочарованный, пришел в пять утра, к началу митинга, я до трех тридцати штурмовал! Пули ловил, три раза газ глотал и никого из вас не видел. Просыпаюсь — и каких-то зэков выпускают!"Митингующие шикали и высказывались в том духе, что это типичный провокатор. "Мы за государство болеем душой, мы — матери, нас интересует будущее детей, а Садыр Жапаров три года сидел. И не просто сидел! Он политически подкованный, грамотный и самый порядочный человек!" — взволнованно прервала скептика женщина. Оппонент задел жапаровцев за живое — его противники традиционно упирают на то, что их лидер судим за причастность к протестам 2013 года. И часто говорят о связях с криминалом, хотя сторонники всегда считали его политзаключенным. Сам Жапаров отрицал обвинения против себя. Шестого октября его освободили. А после того, как начались беспорядки, Верховный суд его оправдал.Молодой человек на площади утверждал, что митинг режиссируют из машин, припаркованных рядом. Действительно, вокруг стояли автомобили представительского класса. В одном из них мужчина, услышав такое предположение, возразил: "Вы не там ищете, организаторы на трибуне. Поспрашивайте у них, если вам ответят, конечно же..." Через некоторое время машина отъехала. Братва рвется к властиОбвинения в связях с криминалом предъявляли не только Жапарову — это распространенный аргумент в политике Киргизии. Пять лет назад Министерство внутренних дел информировало: среди претендентов на 120 мест в парламенте — Жогорку Кенеше — 234 кандидата с уголовным прошлым, 15 на оперативном учете, а трое — в розыске. После скандала списки почистили."В 2013-м мы поднимали вопрос о законном противодействии ОПГ. После 2010-го и "революции" все лидеры и члены ОПГ начали легализовываться, везде ставили своих людей — от айыл окмоту (сельских управ. — Прим. ред.) до городских кенешей (советов. — Прим. ред.), — объяснил РИА Новости Рафик Мамбеталиев, бывший начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Кыргызстана. — Братва рвалась к власти".По его словам, уже тогда в Жогорку Кенеше десять депутатов были связаны с ОПГ. "Они помогали преступникам и не пропустили закон. Почему? Потому что в некоторых районных и городских кенешах спикеры — члены ОПГ. Им это выгодно. На выборах мэра они народ запугивают: "У тебя семья-дети есть? Нашему человеку голос не дашь — тебе хана".Нынешняя политическая ситуация, считает Мамбеталиев, — следствие прихода криминала во власть. "А в этом Жогорку Кенеше половина — члены ОПГ. Митинги начались потому, что кругом беспредел, угрозы, кого-то купили. Сейчас каждый хочет стать премьер-министром. Я сам могу пятьсот ребят собрать, прийти и заявить: "Так, все пошли вон, я буду премьером!"Мамбеталиев подчеркнул, что криминал набирает опыт политической жизни с 2005-го, после первой "цветной революции". "Они работают на опережение, с лидерами. И теперь подняли голову: власти нет, министр сбежал, ОПГ рулит". Но, как и молодые люди на площади, борец с организованной преступностью продемонстрировал оптимизм: "Должна восторжествовать справедливость, должен быть закон!"Пока до торжества закона, видимо, далеко. Утром 9 октября депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева отказалась от встречи с прессой — ее коллегам и их семьям поступали угрозы. Члены парламента боялись появляться на публике, высший законодательный орган собирался тайно, в отелях, не приглашая прессу. Высокопоставленный силовик попросил отозвать свое интервью. "Неизвестно, кто завтра придет к власти", — объяснил он такую осторожность.А вечером того же дня сторонники Жапарова разогнали митинг Атамбаева и Бабанова. Усталые от погони активисты шли по Чуйскому проспекту. У ограды пустого, с обгоревшими окнами здания Жогорку Кенеша и резиденции президента стояла девушка с плакатом: "Я пришла сюда ради светлого будущего в развитой и спокойной стране". Рядом висели фото молодых людей, погибших в ходе очередной, "октябрьской" на этот раз "революции". Под портреты кто-то положил букет гвоздик.

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бишкек

киргизия

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Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова. 2020-10-10T08:00 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, омурбек бабанов, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире